福島核災十周年 66％台灣民眾支持以再生能源取代核電

311日本福島核災將滿十周年，一份由媒體委託世新大學所進行的「國人核能發電意向調查」今（10）日公布，調查顯示66%受訪民眾表示，支持政府目前以再生能源取代核電的政策。此外，有近45%受訪民眾反對啟封核四，38.3%則是表示支持。

此外，主要負責此次調查的世新大學財務金融學系副教授兼稽核室主任郭迺峰指出，該份調查也針對攸關民生經濟的電價問題進行提問，有49.1%的受訪民眾對於為了鼓勵節約用電以維持供電穩定，「支持」適度調漲住宅電價，雖未過半，但比率已超過回答「不支持」者。

不過，值得注意的是，近十年來雖然政府與台電對核電廠安全及核災應變進行了諸多改善，但調查卻發現，近半數民眾對政府或台電應變輻射外洩事故的能力表示「沒有信心」，比率高於有信心者。

同時，有43%受訪民眾認為北台灣一旦發生核災，損失程度將比2011年的福島更為嚴重，僅15%認為災情會較福島輕微。

而在電力供給充足的前提之下，更有高達73.4%受訪民眾表示「支持」減少或停止使用核能發電。

《今周刊》總編輯楊紹華表示，「挺綠電」、「憂核四」、「願意承擔更高電價」是這次調查的主要發現，但《今周刊》發行人梁永煌則進一步提醒，由於我國的經濟動脈都在北台灣，尤其核電廠距離總統府這麼近，政府宜儘速提出「核災緊急疏散應變計畫」，以因應如果核電廠發生危機的處理。

上述問卷調查是《今周刊》委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心進行，調查時間2021年3月2日至2021年3月3日，調查對象是全國22縣市年滿18歲以上一般民眾，調查樣本共1,068份，信心水準95%，抽樣誤差為正負3.00%以內。