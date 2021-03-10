授權會計師聯合訂價？公平會：視最終修法條文判斷

針對會計師公會團體訴求修法、訂定會計審計公費標準一事，公平會新任主委李鎂今（10）日表示，聯合收費標準是否涉及聯合行為，要端看業者提出的主張，以及最終修法條文為何，公平會將再行瞭解、檢視過去執法情形再作判斷。

會計師公會全國聯合會日前發表訴求，強調會計服務成果將影響不特定多數人的權益，且主管機關對企業財報品質要求愈來愈高，為避免同業削價競爭，建議參照《建築師法》規定，修正《會計師法》授權公會訂立審計公費酬金標準；民進黨立委林楚茵日前亦呼應訴求，提出修法連署，規定會計師專業團體，應依法訂定業務章則、訂立收費標準。

立法院經濟委員會今日邀請公平會進行業務及專案報告，台灣民眾黨立委蔡壁如質詢指出，近幾個月來KY股連環爆發弊案，原因就可能是來自會計師業界的削價競爭，但損失的是投資大眾，要求公平會針對會計師訂定最低收費標準一事表態。

不過公平會今日並未對此直接表態，李鎂指出，此案還要針對過去執法情形再行瞭解，且要端視最終修法條文的內容才能判斷。

根據公平會業務報告，公平會於去年全年，共針對涉違《公平交易法》及《多層次傳銷管理法》各類案件，共計立案調查2,394件，其中有64件祭出處分裁罰，罰鍰金額約6.3億元。

李鎂指出，2,394件立案調查案件當中，共有2,375件已經辦結，近期查處的重大涉法案件當中，包括建案廣告不實、TDK等日商聯合行為案，以及違反多層次傳銷相關規定等。