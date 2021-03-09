賴博司接任工業區總會理事長 籲政府穩匯率

中華民國工業區廠商聯合總會今（9）日舉行第八、九屆理事長暨理監事交接典禮，總統蔡英文到場見證。新任理事長賴博司表示，新台幣狂升讓廠商叫苦連天，盼政府正視，並協助穩定新台幣匯率。

另外，對於目前產業缺工問題也應有相對應的解決配套，例如聘雇外籍移工更有彈性，並儘速通過新經濟移民法，吸引更多海外技術人員來台工作定居，同時也請政府訂定循環經濟推動方案。

賴博司說，台灣鳳梨農遭遇打擊，製造業最懂，不能讓辛苦農民受委曲，總會發動廠商認購1萬箱鳳梨挺農友，他今天也採購300箱共1,800顆鳳梨，與會代表每人送2顆。

蔡英文致詞時表示，總會發動全國80個工業區會員廠商認購1萬箱鳳梨挺農友，她非常感動；去年疫情期間，總會也捐了16萬片口罩給工業區廠商，該會有向心力且團結，事業做得好，對台灣也很有心，是支持台灣進步的重要力量。

蔡英文指出，全球經濟都受疫情影響，台灣經濟在逆勢中成長，感謝大家全力拚經濟，她清楚經營企業不易，只要大家有困難，政府就提出政策全力來幫大家解決，促成更好的投資環境。

工業區廠商聯合總會創立於2000年，約有80多個工業區、1.5萬餘家廠商、62萬名員工，總產值達8兆元，占全國製造業總產值逾四成；成立宗旨主要在團結工業區廠商，向政府建言並扮演溝通橋樑，協助廠商反映產業發展與排除投資障礙等。

今天的交接典禮，由第八屆理事長秦嘉鴻將印信交給新任理事長賴博司，台中市長盧秀燕也受邀見證。秦嘉鴻說，總會長期扮演廠商與政府間的溝通橋樑，向政府建言包括修法免繳水保回饋金、推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，以及讓台商資金回流更簡便所訂定的「境外資金匯回專法」等。

盧秀燕表示，台中將持續打造優質產業環境，協助企業克服投資障礙，歡迎企業投資台中。

她說，台中國際會展中心已於2019年開工，目前進度超前，預計明年底完工、2023年開幕營運，完工後將有近5,000個攤位，給廠商最好的服務；此外，去年台中大降公告地價20%，亦有利於企業投資。

賴博司為苗成企業董事長，目前也擔任行政院政務顧問、健椿工業獨立董事、中華民國綠色能源科技發展協會副理事長。