國際油價大漲國內物價將蠢動？主計總處說話了

主計總處今（9）日發布2月消費者物價指數（CPI）較上年同月漲1.37%，主要是受到春節因素影響，目前整體物價呈溫和上漲。隨著國際油價持續回升，加上去年低基期因素，預期3月起CPI增幅將會擴大，物價是否出現大幅波動，須密切觀察。

主計總處簡任視察曹志弘指出，今年2月OPEC原油價格每桶來到61.05美元，漲幅近一成，因中油於春節期間凍漲、或者未漲足，致國內2月油料費呈持平。然而，以國內九五無鉛汽油價格為例，去年4月每公升為18.9元，今年3月來到27.1元，漲幅約五成，預期將會反映在3月、4月消費者物價上。

主計總處指出，2月躉售物價指數（WPI）年跌0.35%，呈連續22個月下跌，跌幅呈連續9個月下跌。其中，2月進口物價、出口物價以美元計價分別年增5.81%、3.68%，以新台幣計價則分別年跌0.61%、2.61%。

曹志弘表示，今年2月國際原物料價格皆呈大幅上漲之態勢，主要是去年低基期，加上疫苗施打帶動需求增加所致。因此，在進口原物料價格推升下，預期3、4月以美元計價進出口物價增幅擴大，以新台幣計價的出進口物價跌幅會持續縮小，而CPI將會出現較大增幅。

主計總處指出，今年2月芝加哥穀物價格，玉米上漲51.5%、黃豆上漲58.9%、小麥上漲23.8%；此外，國際銅價上漲62.7%、鎳則上漲52.1%。

主計總處指出，今年2月CPI年增1.37%，主因是部分服務費用，如保母費及國內旅遊團費等，因春節因素，價格相對上揚。加上機票、成衣及個人隨身用品價格亦呈上漲，惟水果及燃氣價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除春節循例加價之服務類，CPI上漲0.67%。

行政院關注的17項重要民生物價，今年2月CPI年增率為1.9%，其中，雞肉漲6.64%，為2014年9月以來最高；蛋價則上漲5.86%，創2019年5月以來最高。曹志弘轉述農委會說法，指主要是去年冬天天冷，需求量增，價格逐月上漲，到農曆年節價格達到最高；不過雞蛋價格隨著國中小開學，營養午餐需求增加，蛋類價格尚未回跌。