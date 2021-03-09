國營事業首創！ 台電推出第一個Podcast節目

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電首創「世界電力新聞週報」Podcast節目，現已可在各大平台收聽，邀請民眾一齊增進電力知識。 圖／台電提供
台電首創「世界電力新聞週報」Podcast節目，現已可在各大平台收聽，邀請民眾一齊增進電力知識。 圖／台電提供

Podcast」彈性收聽時間的特性，成為現代人吸收資訊的新管道，台電公司也跟上這波浪潮，首創國營事業先例，推出第一個Podcast節目-「世界電力新聞週報」，透過整理最新報導與評論，分享國際能源及電力相關議題等最新趨勢，現在也擴展到各大平台，如Google Podcast免費收聽，未來將考慮與外部專家合作，開創多元類型的節目。

台電指出，隨著4G網路與藍芽耳機的發達，人手一機早已成為日常，再加上現代人生活忙碌，往往只能利用零碎的時間處理自身事務或進修，因而造就了新興媒體-Podcast。

台電指出，「世界電力新聞週報」Podcast節目，其內容著重在分享國際能源、電力、環境、產業最新趨勢，並透過新聞報導、雜誌期刊、智庫角度廣泛蒐集資訊與分析，從能源轉型、政策方向到市場競爭議題的精闢解析，讓聽眾在短時間內獲得豐富充實的知識饗宴。

目前「世界電力新聞週報」在SoundOn平台上線初試水溫，已累計六集，分享的內容包括：英國脫歐的能源相關議題、美國總統拜登的潔淨能源政策，以及近期受到熱烈討論的美國德州大停電事件造成原因與後續影響。

台電表示，最新一集將透過國家政策、能源業者態度及新興技術三大面向，探討全球碳中和及潔淨能源的最新訊息，了解各國政府及集團對此議題的目標與努力。

台電指出，「世界電力新聞週報」Podcast節目現在已經可以在Apple Podcast、Google Podcast、KKBOX、Spotify、SoundOn以及Listen notes等平台收聽，有興趣的民眾可上網搜尋「世界電力新聞週報」，增進電力知識。

Podcast 台電 英國脫歐

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