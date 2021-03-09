李育家：盼比照國家隊規劃 政府應系統性協助中小企業

今（9）日總統會見全國中小企業總會理事長李育家，以及各縣市中小企業協會理事長等人，李育家直言建請政府比照「國家隊」規劃，系統性協助解決中小企業各面向問題，遴選產、官、學專家，針對全國中小企業面臨的困境解決問題，讓中小企業能在這次轉型中，脫胎換骨，發揮「護國山脈」的經濟實力。

李育家進一步指出，中小企業因應潮變，亟待解決的問題包括：匯率、財稅、政策方向，產品升級、市場開拓、數位轉型與精進等，應深入研究，即時回應。

上周八大工商團體晉見總統蔡英文，總統表達對中小企業的重視，並允諾除了預算經費外，會盡全力投入中小企業所需要的經費給予協助。今日總統則會見全國中小企業總會理事長李育家、理監事及各縣市中小企業協會理事長等人時再次強調，將以傾國之力來協助中小企業，顧好中小企業就是好顧台灣，並責成經濟部盤點經營問題，以提升經濟動能。

李育家也在致詞時表示，各國還籠罩在疫情的陰影下，台灣有生活如常的奇蹟，有重回四小龍之首的美譽，可說是防疫、經濟成長的雙料冠軍。

李育家進一步指出，有鑑於政府對科技業的高瞻遠矚，台灣掌握了科技主導權，讓全世界看到台灣半導體業、5G產業，不但形成護國神山，也進一步打造護國群山。

李育家特別指出，全國中小企業家數最多，提供近八成就業機會，無論對經濟結構、就業創造與社會穩定的貢獻度最大，是台灣經濟與社會面的「護國山脈」。