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集邦：第2季筆電用client SSD搶先漲價季增3~8%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce研究指出，疫情所帶動的宅經濟需求持續發酵，預估直到第2季筆電需求仍然強勁，PC OEM廠商除了積極穩固供貨外，同時也提高庫存備貨。

但由於NAND Flash控制器本就供給吃緊，再加上位於美國德州Austin的三星工廠斷電停工的影響，使成品供給更加吃緊。因此原廠針對SSD品項開始醞釀漲價，預估2021年第2季client SSD價格將由原先的大致持平，上調季增3~8%。

TrendForce表示，上月三星位在德州奧斯汀工廠受暴風雪影響，導致生產停滯並遞延至3月2日才陸續恢復運作，預估整座廠房產能利用率須至3月底才會回復至90%以上，產量也因此受到明顯衝擊。儘管三星NAND Flash wafer未在此投片，但自家SSD主控IC占該廠約10%產能，主要生產的控制IC以PC client SSD為主，直接衝擊三星128層PC OEM SSD產品。

另外，從去年第4季量產128層PC OEM SSD產品開始，受到疫情影響及PCIe Gen4驗證較預期長外，隨著Intel Tiger Lake平台即將大量出貨帶動，三星原本期望透過較積極的定價策略，在其他競爭者仍無法大量供貨，進一步擴大PCIe G4 SSD市占率。但市場需求受到主控IC供給出現吃緊，導致已略顯吃緊的SSD交期被迫延長，在供應端都難以增加供貨情況下，促使原廠開始調漲第2季client SSD價格。

另一方面，與client SSD有連動性的enterprise SSD品項，同樣收到該事件的刺激，加上data center採購量預計由第2季谷底反彈，訂單將逐季成長，因此enterprise SSD價格也即將有所改善，TrendForce預測第2季enterprise SSD價格將由原先的季跌0~5%，上調至季增0~5%。

SSD 三星

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