集邦：供不應求延續 2月specialty DRAM月均價漲近7%

根據TrendForce調查顯示，由於目前三大原廠產能吃緊，DRAM市場仍處供不應求情況，整體市況已正式進入上漲周期，原廠看準機會大幅調升specialty DRAM月報價，帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數；其中以越小容量、越利基的產品漲幅最大。

TrendForce指出，以2月合約價來看，DDR2及DDR3的漲幅仍高；DDR4則受到DDR3的追價而持續上揚，目前在specialty DRAM中仍屬最大宗應用的DDR3 4Gb，其顆粒均價單月漲幅約6.8%。

TrendForce進一步表示，長期由台廠主導的DDR3 2Gb嚴重缺貨的情況持續，有價無量已成該產品常態，而追價者成為造成市場高低價價差擴大的主因，本月均價漲幅近9%。DDR4 4Gb受到DDR3 4Gb的上揚所迫，三星（Samsung）本月價格明顯拉升，促使低價及均價成長約6%。

DDR4 8Gb則隨著主流server與PC走勢而上，漲幅約4%。必須說明的是，此為因應月合約所做的價格調整，以反應當下市場狀況，但若細究部分tier-one客戶採取季度合約議價（quarterly lock-in deal）者，其整季價格則不受此月價格影響。

在目前specialty DRAM市況火熱的情況下，DDR3的獲利水平逐漸高過DDR4及邏輯IC產品，也帶動供應商的策略開始有所調整。韓廠方面，三星規劃將Line 13持續轉換至CMOS Image Sensor的長期策略不變，然受到近期價格強勁上漲影響，其稍有縮減原先規劃的產能進度。

SK海力士（SK Hynix）亦採相同策略，舊廠M10於去年底調降產能後，2021年基本上都維持在相似水位。隨著最先進的1Z及1 alpha nm良率有所拉升。美光（Micron）將逐步增加先進製程投片比重，因此部分20nm及更成熟的製程礙於台灣廠區空間有限，未來會慢慢挪往位於美國的Fab 6。整體而言，三大原廠的DDR3產出仍持續下滑，然下滑速度較原先預期趨緩。

台廠方面南亞科目前已將部分20及30nm的DDR4投片轉換回DDR3；華邦近年重心皆在Flash業務，DRAM產能在高雄路竹廠完工前都將受到限制，因此該公司選擇重點支持DDR2及DDR3 1/2Gb小容量產品，也因華邦在該領域擁有相對更高的市占率，掌握更多定價優勢。

TrendForce認為，即便所有供應商加以因應，此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至今年上半年，後續價格漲幅將視各原廠產能調整狀況而定。