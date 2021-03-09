力挺中小企業 蔡總統指示經濟部盤點挑戰

蔡英文總統今（9）日表示，她已指示經濟部盤點中小企業在經營、升級、以及轉型過程中，會遭遇到的挑戰，並強調政府一定會挺中小企業，持續結合產官學研的能量，來扶植中小企業轉型升級，並提升科技參與，讓企業邁向數位營銷以及永續經營。

蔡總統今日接見「中華民國全國中小企業總會理監事暨所屬各縣市中小企業協會、關懷中小企業基金會代表」，她在致詞時表示，中小企業是台灣經濟最主要的支柱，台有九成七的企業都是中小企業，且有八成就業人口都在中小企業上班，所以可以說，顧好中小企業，就是顧好整個台灣。

蔡總統指出，過去一年，大家都深刻感受到疫情帶來的挑戰和改變，台灣努力守住了疫情，做到世界各國都想做到的事情，也就是「如常生活」。她說，此外，台灣也在逆勢之中，穩住了經濟，如今年1月外銷訂單，已連續11個月正成長，今年的經濟成長率，預期也不錯，有機會超過4%。

蔡總統說，但疫情還沒有結束，加上國際環境的變化，台灣要面對的挑戰還是很多、很大，尤其是中小企業。她坦言，這段時間，大家真的很辛苦，也很努力，也感謝中小企業與政府共體時艱，並強調政府一定會挺中小企業，政府要傾全國之力，協助中小企業轉型升級，度過挑戰。

蔡總統指出，在具體做法上，政府將結合產官學研的能量，來扶植中小企業轉型升級。我們希望提升中小企業的科技參與，達到數位循環、AI應用，以及智慧生產等，讓企業可以邁向數位營銷以及永續經營。

蔡總統說，對於中小企業在經營、升級、以及轉型過程中，會遭遇到的挑戰，她已經指示經濟部來一一盤點，且不受限於現有的預算和資源，規劃出全盤性、系統性的輔導方案，給中小企業支持和協助。

蔡總統透露，經濟部長王美花將在近期內，邀請中小企業的代表舉行座談，她也會持續關注經濟部提出的規劃和做法。