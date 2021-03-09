通膨疑慮帶來波動 美股資金動能仍穩

美國聯準會主席日前談話未如市場期待積極，公債殖利率再度走升等利空影響，股債市場上周雙雙承壓。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括美國、亞洲不含日本及全球新興市場等股市迎來資金淨流入，歐洲、拉美等地股市則是呈淨流出狀態，其中美股雖走勢震盪，但動能仍相對穩健，淨流入約62.62億美元。

安聯投信表示，市場近來對通膨擔憂持續高漲，聯準會官員多次對市場喊話安撫，其中主席鮑爾上周在最新談話中再次表示目前距離聯準會收回市場刺激措施還很遙遠，聯準會仍會保持耐心，在充分就業目標達成前將維持當前寬鬆政策，然而因其未對壓抑長天期債券殖利率提出明確措施，市場期待落空，壓抑股市走勢，美股主要指數上周多收黑，其中以科技為主的那斯達克與費城半導體指數同時面臨漲多壓力跌幅較為明顯，道瓊及標普500單周則雙雙收紅，漲跌互見。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美債近來升勢持續，市場對於通膨及是否面臨升級的擔憂升高，其中10年期公債殖利率升至1.5%左右階段關卡，引發市場對資金移轉的疑慮，加上過去漲多的科技股面臨獲利了結賣壓，美股近期走勢較為震盪。

針對相關擔憂，謝佳伶表示，帶動美股從去年疫情低點強力上漲的科技股在經歷超過半年的爬升後，自然會面臨漲多壓力，目前波動看來仍屬資金健康調節。從基本面來看，2月陸續公布完畢的美國企業財報多表現正面，標普500指數超過八成的企業財報優於預期、資本支出也多上調。

在經濟與政策面，謝佳伶指出，美國關鍵經濟數據如房市、工業部門及零售銷售等近來多優於預期或持續轉佳；在資金部分，聯準會主席近日多次喊話目前並無升息規劃，流動性短時間內無緊縮擔憂，相關正面因子皆有望成為股市有利支撐，在短期恐慌結束後，股市表現長期仍將回歸基本面。

在投資建議上，謝佳伶指出，隨著經濟持續復甦，2021年成長股與景氣循環股都有機會，建議應持續參與長期成長的區塊如AI、5G、電子商務、清潔能源、健康醫療等產業，在出現拉回時伺機入市，同時也可留意評價較低、且可受惠於景氣回升的循環股，成長與轉機兩大方向都不錯過。

在風險及觀察指標方面，謝佳伶表示，雖疫苗已持續施打，但施打進度以及變種病毒等變因使得疫情不確定仍在，尤其須觀察接下來疫苗施打進度是否延誤；其次，隨著政府接連推出大規模財政刺激政策，負債率上升後續的效應也須關注；最後，在經歷去年下半年至今年年初的大漲後，各資產評價面已不便宜，在更明確利多方向出現前，短期內恐仍呈盤整格局。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，過去一周因半導體族群與電子權值出現較大跌幅，大盤指數也被帶動下跌，資金隨轉入非金電、較小型及原物料相關股票，但因權重較低，難以支撐大盤，故上周終場時仍收跌，台股周線連二黑。

蕭惠中表示，近期的跌幅主要是因為市場擔心在疫情逐漸消退下，過去一年在3C電子產品的購買可能將逐漸轉往包括餐飲、觀光、衣鞋等社交與民生等受惠於景氣回升的族群，半導體可能面臨庫存調整，加上評價此時也較高面臨壓力，故加重了近期的獲利了結賣壓力道。

不過蕭惠中也指出，從歷史經驗來看，經濟景氣的復甦還是有利於股票資產長期的表現；此外，從產業來看，由於半導體庫存尚未回到疫情前的高水準，潛在的庫存調整幅度應有限，加上目前已開發出高度客製化的先進製程，就算有調整，幅度應也會比過去來的小，許多電子族群長期來看仍將受惠於科技發展趨勢。