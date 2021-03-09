公債殖利率雖回升 但還不足以使投資人棄股進債

美國公債最近價格大跌，殖利率急升，已使公債相對便宜，但可能還不足以吸引股市投資人轉進。

目前債市出現低度的通膨憂慮。由於拜登政府的1.9兆美元紓困計畫即將通過，使基金經理人猜測通膨正蓄勢待升，對公債構成風險。目前10年期公債殖利率超過1.5%，與標普500指數成分股的平均股利率大致相當。

東方匯理投資機構指出，對許多投資人而言，目前公債仍然太貴，且票面利率仍低；而且在價格看跌、殖利率看升的環境下，現在買進公債可能蒙受資本損失，因此投資人最好避開公債。股市仍能為投資人帶來資本利得，且隨著經濟復甦，股利率也會上升。

專家指出，一些公債投資人其實應該賣出投資組合中的低殖利率公債，轉進股票。預估下一季上市公司的股利不但不會減少，還會增加；投資人應加碼景氣循環類股，例如原料、能源或金融股，能夠在殖利率上升時發揮避險作用。

分析師強調，只有當公債殖利率決定性地超過股利率時，公債才較具吸引力；只要還沒有出現這種情況，就不應加碼公債。