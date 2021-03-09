「聰明錢」上周合計買超這兩種ETF 超過百億美元

依據彭博資訊統計，截至5日，過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近一周淨流入173億美元，其中主要流入全球及新興市場股票型ETF，近周資金淨流入79億及34億美元，兩大類型 ETF合計吸金逾113億元。

此外，中國、美國及歐洲股市也是淨流入，近周資金分別淨流入8.8億、8.3億及7億美元，日本及亞太股市ETF近周則分別流入4.3億及3.5億美元，拉美及東歐股市ETF則小幅流出1.1億及0.07億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國1.9兆美元刺激政策將進一步助燃全球經濟復甦力道，景氣基本面的回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，有利股市多頭續揚。然因應短期通膨及利率走勢欲小不易，資金將在不同產業與區域間輪動，建議投資人透過廣納不同風格與區域的美國與新興市場資產，網羅後疫情時代下的多元機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，市場樂觀預期未來經濟將好轉帶動股市表現強勁，隧道盡頭將有曙光。股市經歷V型復甦後，近期漲勢出現一些放緩跡象，不過，這僅僅是稍事休息整理，而非全面修正。疫情及疫苗進度將牽動經濟成長速度，進而影響通膨以及利率，這將是今年甚至2022年我們密切關注的指標。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，新興市場現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，但整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，預期在資金充沛環境與美股評價面偏高下，評價面優勢將會是驅動新興股市表現優於美股的重要動能，看好數位經濟趨勢題材及循環性產業前景。

外資買超方面，美國公債殖利率變化牽動市場情緒，新興股市跟隨美股震盪走勢、周線多數收紅。過去一周外資於亞股賣多買少，仍以賣超台灣股市25.7億美元最多，南韓、越南、菲律賓及印尼股市亦遭調節9.8億、1.3億、0.6億及0.2億美元，而印度、泰國及馬來西亞則獲買超10億、2.2億及0.7億。滬港通北上資金近周淨流出8.4億人民幣，南下資金則獲淨流入17億人民幣。