研華砸3億元 投資私募基金復華物聯遠見基金

工業電腦大廠研華（2395）宣布砸下3億元投資私募基金復華物聯遠見基金，主要是透過旗下子公司研華投資股份有限公司進行，對此，研華指出，是為了長期投資，市場推測，研華投資該基金應是為了擴大AIoT生態系的策略。

研華今（8）日公告，取得子公司研華投資股份有限公司股權，交易數量為1億股，每單位交易價格為10元，交易總金額為10億元。

此外，研華再透過子公司研華投資投資私募基金復華物聯遠見基金，認購金額為3億元，研華指出，主要是為了長期投資。

市場推測，研華擴大AIoT生態系，先前已在歐美地區成立AIoT生態系基金，但在大中華區、亞洲則沒有相關基金運作，因此，復華物聯遠見基金應是基於同樣目的成立的私募基金。

研華今年積極擴大AIoT生態系，2月初才宣布與Momenta Ventures合作，共同推出AIoT生態系基金，目標為5,000萬美元（新台幣約13.98億元），主要專注於歐美地區AIoT相關新創業者投資。

研華先前指出，AIoT 生態系統基金面向於專注人工智慧 （AI） 和工業物聯網 （IoT）領域的新創公司，將從2021年初開始為北美和歐洲相關業者提供風險投資。

該基金理想投資標的為A輪及B輪，總部設在歐盟、美國及加拿大，在智慧能源、製造、供應鏈等領域提供解決方案的公司。