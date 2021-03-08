快訊

不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

研華砸3億元 投資私募基金復華物聯遠見基金

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠研華（2395）宣布砸下3億元投資私募基金復華物聯遠見基金，主要是透過旗下子公司研華投資股份有限公司進行，對此，研華指出，是為了長期投資，市場推測，研華投資該基金應是為了擴大AIoT生態系的策略。

研華今（8）日公告，取得子公司研華投資股份有限公司股權，交易數量為1億股，每單位交易價格為10元，交易總金額為10億元。

此外，研華再透過子公司研華投資投資私募基金復華物聯遠見基金，認購金額為3億元，研華指出，主要是為了長期投資。

市場推測，研華擴大AIoT生態系，先前已在歐美地區成立AIoT生態系基金，但在大中華區、亞洲則沒有相關基金運作，因此，復華物聯遠見基金應是基於同樣目的成立的私募基金。

研華今年積極擴大AIoT生態系，2月初才宣布與Momenta Ventures合作，共同推出AIoT生態系基金，目標為5,000萬美元（新台幣約13.98億元），主要專注於歐美地區AIoT相關新創業者投資。

研華先前指出，AIoT 生態系統基金面向於專注人工智慧 （AI） 和工業物聯網 （IoT）領域的新創公司，將從2021年初開始為北美和歐洲相關業者提供風險投資。

該基金理想投資標的為A輪及B輪，總部設在歐盟、美國及加拿大，在智慧能源、製造、供應鏈等領域提供解決方案的公司。

研華

延伸閱讀

研華、群聯法說 聚焦前瞻景氣

啟動5G AIoT新創園區 高市推4優惠

研華高峰論壇 聚焦AIoT

《遠見》2021起薪最佳大學／台大稱霸五大學群 畢業至少34K起跳

相關新聞

桃園航空城今宣布實質動工 預計3月底招標、11月施工

桃園市政府「桃園航空城區段徵收工程」招標說明會，市府負責公共工程如接電、排水、路燈、道路等基礎設施，今天廣邀全國工程團隊...

因應中火、大潭電廠 台電4月中旬發行無擔保普通公司債

為籌措電力開發所需資金，台電今（8）日表示，3月5日經常務董事會通過，預定於4月中旬發行110年度第1期無擔保普通公司債...

景氣好轉通膨隱憂跟著來？財經專家：還不用太擔心

2月PMI、NMI指數仍持續呈現擴張速度，各項經濟指數都呈現好轉揚升態勢，但是否也開始出現通貨膨脹的隱憂？對此，中經院院...

走過疫情衝擊？彰化2月通報無薪假比前兩年同期少

國內去年受新冠肺炎疫情影響，有企業放無薪假（減班休息）度過難關，縣府去年9月統計減班休息放人數還有3241人，今年2月減...

疫情衝擊 調查：全球女性工作發展進程退回2017年水準

資誠聯合會計師事務所今（8）日發布「2021全球女性工作指數報告」，報告指出，受到新冠肺炎疫情的影響，在2021年底，全...

勞動部公布最新無薪假統計 家數、人數均較前次下滑

勞動部今（8）日公布最新國內「無薪假」統計，目前有因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計367家、實施人數3,584...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。