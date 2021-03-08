風電開發商遲等不到招商規則 盼政府早點公布

風電開發商早在去年8月已經摩拳擦掌，只待政府公布第三階段區塊開發招商規則，但至今也只聞樓梯響，也未收到政府開會通知。業者紛紛希望政府能夠盡快公布遊戲規則，但也尊重政府時程，表示與其提出不完備的草案滾動修正，不如一步到位公布較全面方案。

丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文認為，站在廠商立場上當然希望政府能越早公布越好，但也尊重政府運作期程，與其公布一個讓大家很難跟隨的計畫，不如稍微花點時間公布更完整符合大家期待的方案。

但許乃文補充，CIP為達到高度國產化目標，需要時間與供應商議約，擔心若遲至6、7月才定案，會壓縮到備標期，認為應至少有1年備標期。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，亞太其他國家將在今、明兩年開始競逐離岸風場，表示區塊開發競標時程對台灣綠能發展至關重要，盼能盡早舉辦區塊開發招商，維持台灣在亞太的綠能領導地位。

至於時程方面，汪欣潔表示，盼政府在3月份預告草案，4月定案，確保台灣能在2021年底或2022年初舉行首輪招商，維持發展動能。

達德能源則認為表示，政府能在前期主動釐清禁限建或敏感區域，可大幅降低開發商風險。因此，既使規則較預期晚公布，還是支持政府。但也建議先公告國產化規範草案，以利2021年競標、2025年三階段風場商轉目標。

安能亞太總經理韋名凱表示，政府若能盡快釋出區塊開發競標規則，並合理分配區塊裝置容量，那麼開發商不僅能最大程度善用已投入的巨額資金，也更有意願延續其投資，呼籲政府接納不同的聲音，並盡快公布第三階段開發辦法。