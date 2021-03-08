經部壓線達成承諾 離岸風電第三階段月底公布招商草案

原訂去年底公布離岸風電第三階段區塊開發招商規則，幾經拖延後，風電開發商也等不到任何訊息。經濟部能源局證實將在三月中旬公布開會時間，並在本月下旬公布招商規則及區域場址草案，象徵第三階段區塊開發將嗚槍起跑。

能源局表示，會依據承諾在這個月召開說明會，公布離岸風電第三階段區塊開發招商規則及區域場址草案；至於何時可以公告確定方案，則須看大家對於草案的接受度。

經濟部能源局原訂去年底公布第三階段區塊開發招商規則，但因風電開發商及國內供應商在國產化項目缺乏共識而無法如期公布，改為今年第一季公布招商規則及區域場址草案。

豈料，屋漏偏逢連夜雨，風電開發商去年底到北海岸開說明會，瞄準北方三島開闢離岸風電遭到地方漁民反彈，連民進黨籍基隆市長林右昌、農委會主委陳吉仲都出面反對。

為此，經濟部與國防部、農委會、海洋委員會等部會溝通，擬劃設禁止開發的「紅燈區」、有爭議須排除的「黃燈區」及開發無問題的「綠燈區」。但據了解，各部會都堅守本位主義，導致周邊海域前期劃設時布滿「紅燈區」及「黃燈區」，讓經濟部十分頭大，也成為說明會壓線到第一季尾才召開的主因。

對於區塊開發規則遲遲無法公布，能源局解釋，主要是受到選商機制及場址空間影響。能源局解釋，開發商跟供應商均認為若國內廠商產能支應就應優先使用，但開發商認為國產化目標應保留彈性，否則硬性規定訂得太死容易出現違約；國內供應商則認為市場無確定性將會造成投資的不可預測性。

能源表示，選商爭議只能等到說明會公布的招商規則草案能否讓雙方接受。至於廠商擔心因方案遲遲無法出爐而壓縮到備標期，能源局打了強心針，指備標期至少會有1年。

而在場址空間方面，能源局表示，經濟部在2015年有選出36處潛力場址，但經過這麼多年法規有些經過修法，就會變動必要性，但也坦言現階段情形比2015年複雜更多，須更多協調時間。

能源局解釋，目前劃設紅燈區就是協助廠商排除不適合開發區域；黃燈區則仍需部會間協調，像是海委會有畫設「海拋區」，但經濟部也在與對方協調海拋區與離岸風電是否能並存，若選擇黃燈區，就須把協調時間考量在內；綠燈則就可以先行。