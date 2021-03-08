皇將美、印市場恢復動能 2月營收年增九成

客製化製藥包裝設備廠皇將（4744）今（8）日公告2月合併營收4,978萬元，年增94.07％。公司指出，全球進入疫後復甦時期，帶動客戶加強拉貨力道，2月雖因春假工作天數略少，皇將仍順利消化先前整線及單機訂單出貨，推升業績較去年同期成長；累計今年前二月合併營收為1.11億元，年增41.67％。

皇將表示，歷經一年的疫情衝擊，去年底已感受疫後醫藥設備市況增溫，客戶採購詢問度明顯提升，尤其全球醫藥兩大重鎮，北美及印度為皇將的主力市場，近期這兩個市場的採購詢問案最為熱烈。去年底逐步解封回復運作，許多因疫情影響暫緩的詢問案已陸續轉換成訂單，樂觀預期在疫苗施打普及、疫苗護照制度推展下商旅將解禁，再加上貨櫃海運順暢度拉高，營運上可進一步加速疫情後的成長。

皇將指出，人口老齡化、亞健康狀態與氣候環境變化，以及各傳染流行疾病的預防控制，對醫藥保健產品有龐大需求，代表大健康產業仍具極大的發展空間，而先進的包裝技術與設備亦成為大健康產業的堅強後盾。例如新冠疫情加速「零接觸」的防疫觀念，藥品的自動化包裝產線即將全面取代人工作業，皇將所研發的設備系統皆符合工業物聯網IoT的大趨勢，尤其在美國政府大力推動藥品供應鏈安全法案（DSCSA），未來溯源追蹤及監管系統將有一波升級及更新的明顯需求。

大健康產業已是世界最大的產業之一，亦是經濟發展的重要引擎；全球市場將因疫情加速製藥擴產商機，未來各國針對醫藥、檢測防護及保健等產品的產線建置採購將有增無減，預期會再推升醫藥設備產業成長，皇將對未來展望審慎樂觀。