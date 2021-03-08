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因應中火、大潭電廠 台電4月中旬發行無擔保普通公司債

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電大樓示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照
台電大樓示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照

為籌措電力開發所需資金，台電今（8）日表示，3月5日經常務董事會通過，預定於4月中旬發行110年度第1期無擔保普通公司債176.5億元。

台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應台中電廠新建燃氣機組計畫、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、第七輸變電計畫等。

台電指出，本次公司債發行條件包括：五年期無擔保普通公司債：利率0.45%發行新台幣34億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。七年期無擔保普通公司債：利率0.55%發行新台幣105.5億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。十年期無擔保普通公司債：利率0.62%發行新台幣37億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

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