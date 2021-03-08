疫情衝擊 調查：全球女性工作發展進程退回2017年水準

資誠聯合會計師事務所今（8）日發布「2021全球女性工作指數報告」，報告指出，受到新冠肺炎疫情的影響，在2021年底，全球女性工作的發展進程可能會退回2017年的水準。

資誠聯合會計師事務所指出，在24個OECD國家中，2020年有17個國家的失業率增加，女性受到影響最大。因為新冠肺炎讓女性承擔更多的不平等的照顧責任，導致在疫情期間，離開勞動力市場的女性多於男性。且女性負擔不平等照顧責任的時間越長，就有更多的女性永久離開勞動力市場，這不僅讓實現性別平等的進程倒退，也阻礙了經濟成長。

資誠聯合會計師事務所表示，過去九年來，OECD國家在強化女性的經濟賦權方面不斷取得成就。然而，根據「2021全球女性工作指數報告」，由於新冠肺炎疫情，此一趨勢將被逆轉，估計全球女性工作指數在2019年至2021年之間下降2.1點，預計要到2022年才會開始回升，預估上升0.8點。

此外，值得注意的是，為了消除新冠肺炎對女性工作造成的損害，到2030年，實現性別平等的速度必須是歷史平均速度的兩倍。

資誠聯合會計師事務所共融與多元負責人(Inclusion and Diversity Leader)郭柏如會計師表示，儘管全球每個人都感受到新冠肺炎疫情對勞動力的影響，但我們看到女性離職的速度要比男性快。在無薪照顧和家務勞動方面，女性比男性承擔的負擔更重。在疫情大流行期間，這種情況更明顯惡化，侷限了女性為經濟做出貢獻的時間和選擇。

郭柏如指出，在勞動力市場上，越來越多的女性在人口稠密、人際互動密集的服務產業工作，例如住宿、食品服務及零售業，隨著疫情造成社交距離擴大和封城措施，這些產業面臨了前所未見的失業情況。

「2021全球女性工作指數報告」調查指出，在2019年至2020年之間，OECD女性的每年失業率增加了1.7個百分點，從2019年的5.7%增至2020年的7.4%。 在美國，女性失業率從2020年3月的4%急劇上升至2020年4月的16%。2020年全年女性失業率一直居高不下，截至2020年12月為止為6.7%，比2019年同期高出三個百分點。

在英國，由於實施職位保留計劃，尚無法評估新冠肺炎對英國就業造成的全面影響，但據相關數據顯示，當這些職位保留計劃結束時，女性將面臨更大的失業風險 。在2020年7月至2020年10月之間，英國共有1,530萬個工作實施職位保留計劃，其中52%是女性的工作。