勞動部公布最新無薪假統計 家數、人數均較前次下滑

勞動部今（8）日公布最新國內「無薪假」統計，目前有因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計367家、實施人數3,584人，較3月2日公布實施家數411家、實施人數4,277人呈現減少。

勞動部表示，這次統計較上次減少44家，人數減少693人；多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過三個月，實施方式多為每月休9日至12日。

細部分析，運輸及倉儲業為各業別中無薪假影響最多的行業別，總計996人實施；批發及零售業則是影響家數最多的行業別，總計105家。製造業方面，總實施無薪假家數65家、824人；其中資訊電子工業實施無薪假家數為十家、實施人數為343人，為製造業中無薪假影響人數最多的產業。

若以地區分析，台北市無論在實施無薪假家數、人數都是全國第一。若以實施家數來看，第二名為新北市，共52家；第三名則是桃園市及台南市，同樣為42家；以實施人數來看，桃園市實施人數達716，為全國第二；其次為新北市，總計522人。