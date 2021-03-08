景氣好轉通膨隱憂跟著來？財經專家：還不用太擔心

2月PMI、NMI指數仍持續呈現擴張速度，各項經濟指數都呈現好轉揚升態勢，但是否也開始出現通貨膨脹的隱憂？對此，中經院院長張傳章今（8）日表示，還不用太擔心，溫和穩定的通膨是好事，且通縮比通膨還恐怖。

根據中經院最新資料顯示，製造業的「原物料價格」指數已經連續三個月維持在80.0%以上的上升速度，且2月指數續揚2.0個百分點至87.8，再創2012年7月創編以來最快上升速度，但卻引起通膨的疑慮。

中研院研究員簡錦漢表示，一般經濟體是很需要通膨，因為價格是只能上不能下的，像是餐廳的餐點價格，還有勞工的工資等，都是只能上漲不能往下調的。雖然原物料價格上漲，但各國都才剛剛解封，生產也才剛剛起步，他觀察距離通膨還遠，因為歐美勞動市場仍然疲落，消費者的補貼都還是靠政府補助，美國聯準會日前也宣布2023年前都不會升息，因此通膨疑慮現在應只是暫時性現象。

台經院院長王健全也說，溫和性的通膨是好事，代表需求有上來，也代表經濟是熱絡，若成長只是2%還好，但若超過5%就不好。就他觀察，現在並沒有通膨，但需要很謹慎的觀察，因為若物價上來了，要擋就擋不住了。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則指出，通膨因為沒有真正的定義，所以會有預期恐懼心理，但他建議企業主應儘量將獲得的利潤分給員工，以南韓為例，當地工資已是台灣的1~1.5倍。