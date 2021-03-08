快訊

軍火豪門的橫死：法國「達梭家族」繼承人空難意外身亡

戰鬥機媽媽飛行員高慈妤 坐上駕駛艙就專心飛行不掛念寶寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣好轉通膨隱憂跟著來？財經專家：還不用太擔心

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中經院院長張傳章。記者林伯東／攝影
中經院院長張傳章。記者林伯東／攝影

2月PMI、NMI指數仍持續呈現擴張速度，各項經濟指數都呈現好轉揚升態勢，但是否也開始出現通貨膨脹的隱憂？對此，中經院院長張傳章今（8）日表示，還不用太擔心，溫和穩定的通膨是好事，且通縮比通膨還恐怖。

根據中經院最新資料顯示，製造業的「原物料價格」指數已經連續三個月維持在80.0%以上的上升速度，且2月指數續揚2.0個百分點至87.8，再創2012年7月創編以來最快上升速度，但卻引起通膨的疑慮。

中研院研究員簡錦漢表示，一般經濟體是很需要通膨，因為價格是只能上不能下的，像是餐廳的餐點價格，還有勞工的工資等，都是只能上漲不能往下調的。雖然原物料價格上漲，但各國都才剛剛解封，生產也才剛剛起步，他觀察距離通膨還遠，因為歐美勞動市場仍然疲落，消費者的補貼都還是靠政府補助，美國聯準會日前也宣布2023年前都不會升息，因此通膨疑慮現在應只是暫時性現象。

台經院院長王健全也說，溫和性的通膨是好事，代表需求有上來，也代表經濟是熱絡，若成長只是2%還好，但若超過5%就不好。就他觀察，現在並沒有通膨，但需要很謹慎的觀察，因為若物價上來了，要擋就擋不住了。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則指出，通膨因為沒有真正的定義，所以會有預期恐懼心理，但他建議企業主應儘量將獲得的利潤分給員工，以南韓為例，當地工資已是台灣的1~1.5倍。

通膨 美國聯準會 原物料

延伸閱讀

一周盤前解析／高殖利率股 可留意

全球市場觀測站／中俄巴西股 有看頭

台股向上趨勢不變 法人建議逢低買進

通膨憂慮推升債券殖利率 歐股收黑

相關新聞

因應中火、大潭電廠 台電4月中旬發行無擔保普通公司債

為籌措電力開發所需資金，台電今（8）日表示，3月5日經常務董事會通過，預定於4月中旬發行110年度第1期無擔保普通公司債...

景氣好轉通膨隱憂跟著來？財經專家：還不用太擔心

2月PMI、NMI指數仍持續呈現擴張速度，各項經濟指數都呈現好轉揚升態勢，但是否也開始出現通貨膨脹的隱憂？對此，中經院院...

疫情衝擊 調查：全球女性工作發展進程退回2017年水準

資誠聯合會計師事務所今（8）日發布「2021全球女性工作指數報告」，報告指出，受到新冠肺炎疫情的影響，在2021年底，全...

勞動部公布最新無薪假統計 家數、人數均較前次下滑

勞動部今（8）日公布最新國內「無薪假」統計，目前有因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計367家、實施人數3,584...

女性的夢幻另一半 這職業比醫師、工程師更受青睞

根據yes123求職網今（8）日公布的「職場女力與工作性別平權調查」發現，無論未婚的，或者是已婚的，女性上班族對目前的感...

年後轉職潮人數暴增 北市周六舉辦首場大型就業博覽會

北市辦理的「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會」，將在3月13日於圓山花博爭艷館舉行，共有225家廠商參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。