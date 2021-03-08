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2月PMI、NMI回跌 但廠商「訂單滿手」看好未來展望

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中華經濟研究院今（8）日發布2月台灣採購經理人指數，製造業其採購經理人指數（PMI）為63.2，較上月回跌1.9個百分點，為連續第四個月維持在60.0%以上的擴張速度。 圖／中經院提供
中華經濟研究院今（8）日發布2月台灣採購經理人指數，製造業其採購經理人指數（PMI）為63.2，較上月回跌1.9個百分點，為連續第四個月維持在60.0%以上的擴張速度。 圖／中經院提供

中華經濟研究院今（8）日發布2月台灣採購經理人指數，製造業其採購經理人指數（PMI）為63.2，較上月回跌1.9個百分點，為連續第四個月維持在60.0%以上的擴張速度。而服務業經理人指數（NMI）52.1，下跌2.9個百分點，雖二指數雙雙下跌，但中經院表示，PMI、NMI仍都處於擴張且相對高的水位，並沒有悲觀的理由。

中經院院長張傳章指出，雖然2月PMI指數下跌，但主要是因為2月受農曆新年影響，工作天數僅16天，以及農曆年前拉貨旺季已過所致，但廠商仍反應「訂單滿手」，對未來六個月展望仍相當樂觀。

2月PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力雇用擴張、供應商交貨時間上升，以及存貨皆轉為擴張。

2月NMI的四項組成指標中，商業活動與人力雇用轉為緊縮，新增訂單擴張，供應商交貨時間上升。

但，對「未來六個月展望」在PMI部分指數續揚3.3個百分點至73.3，再創2012年7月創編以來最快擴張速度。NMI的「未來六個月展望」也已連續九個月擴張，其指數攀升9.9個百分點至64.5，更是創編以來最快擴張速度。

張傳章特別指出，運輸倉儲會呈現緊縮是因為遇到農曆年假和228連假，2月工作天數明顯減少，所以商業活動沒有那麼熱絡，但是廠商也看到未來的景氣，認為相當活絡，不僅訂單滿手，大家也都在搶櫃。

至於PMI、NMI兩個指數都擴張，但是都回跌，又怎麼解讀呢？張傳章表示，全球多數經濟機構都調升2021年經濟成長預測值，又加上很多國家已開始施打疫苗，整個疫情不確定性緩解，且電訪廠商 大家還是認為訂單滿手。因此，這兩者沒有矛盾，一個是當下受到假期影響所導致，但未來部分則是持續朝好發展。因此，他對未來景氣是看好的，並沒有矛盾。

PMI 景氣

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