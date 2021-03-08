2021年新興市場強勁 看好數位經濟以及循環性產業前景

富蘭克林證券投顧表示，新興市場產業結構組成在這過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準。

但整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，因此預期在資金充沛環境與美股評價面已高的情況下，評價面優勢將會是驅動新興股市表現優於美股的重要動能，即便波動程度可能加大，但仍預估2021年新興市場可望表現強勁，看好數位經濟結構性趨勢題材以及循環性產業前景。

富蘭克林證券投顧表示，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，隨著中國資本市場愈加開放、A股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度，而這個現象可能將促使美國拜登新政府對於中國採取更具建設性的政策，支持美國企業對中國市場開發銷售同時自中國取得更多資源。

台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者，印度擁有年輕的人口結構優勢，監管變革、全球供應鏈多樣化以及消費動能自低基期成長等利多，將支撐成長前景。利率下滑與流動性環境改善降低信貸風險壓力，有利提振銀行業營運前景，看好銀行業未來表現，實質負利率環境亦是支撐印度經濟與市場表現重要利基。