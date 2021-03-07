台灣是否遭列匯率操縱國？ 下月見真章！

美國財政部半年一度匯率報告將於今年4月出爐，我國能否擺脫匯率操縱國觀察名單，還是進一步遭列匯率操縱國，有一關鍵指標，那就是美國三項標準裡的最後一項：「匯率干預金額占GDP的比重超過百分之二」，央行官員表示，本月赴財委會報告時，央行外匯干預的金額就會對外公布。

去年12月，美國財政部在半年一度的匯率報告中，將台灣、泰國和印度列入匯率操縱國觀察名單，台泰印是匯率操縱國觀察名單上新增的三國。美國認定匯率操縱國的三項標準是：與美國的雙邊貿易順差超過兩百億美元、經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）百分之二，以及匯率干預金額占GDP的比重超過百分之二，符合這三項條件會被認定為匯率操縱國，符合兩項將被列入觀察名單。

台灣在2017年下半年被移出觀察名單，去年底再度被列入，被列入該名單，意為被美國認定涉嫌採取措施促使本國貨幣貶值。事實上，早在匯率報告公布前，央行總裁楊金龍便坦言，美國財政部匯率報告三項觀察指標裡，台灣已符合二項，很可能再被列為匯率操縱國觀察名單。

對於台灣四度被美國列為匯率操縱國觀察名單，央行副總裁嚴宗大先前在立法院指出，「台灣會根據美國指控我們不符合準則的部分進行檢討，但三項標準中的『對美順差』增加，主要是受到美中貿易摩擦下產業結構改變的影響，我們會對美國財政部表達我們的觀點。」

嚴宗大還說，「我們和美國財政部討論問題時，並沒有給我們壓力，而是要符合制度面的要求，要公布其他的資料、更透明化，因此，央行在財委會報告時，也把央行在外匯市場干預、參與數字每半年進行報告。」

據悉，央行去年下半年的外匯干預數字，在本月赴立法院報告的書面資料裡就會正式對外公布，以符合美國要求的「透明化」原則。