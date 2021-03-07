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中油：明起汽、柴油調漲0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，8日起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／中油提供
中油宣布，8日起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.7元、95無鉛汽油每公升27.2元、98無鉛汽油每公升29.2元、超級柴油每公升23.0元。

中油表示，本週受市場原預估石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)將於4月增產，但3月4日OPEC+卻決議4月不增產影響，導致國際油價微幅上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.14美元，較前週64.13美元上漲0.01美元，新臺幣兌美元匯率升值0.021元，國內油價依公式計算跌幅為0.05%。

中油說，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及1.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之1.3元及1.8元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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