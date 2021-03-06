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65歲還被催繳國民年金保費？ 網狂酸：根本失業懲罰金

聯合新聞網 / 綜合報導
俗稱「國保」的國民年金，目的是希望民眾在沒有其他相關社會保險時，可以多一重保障。圖／聯合報系資料照片
俗稱「國保」的國民年金，目的是希望民眾在沒有其他相關社會保險時，可以多一重保障。圖／聯合報系資料照片

俗稱「國保」的國民年金，目的是希望民眾在沒有其他相關社會保險時，可以多一重保障，一名網友的爸爸收到國民年金保費的催繳通知，引發網友疑慮根本是「失業懲罰金」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，家人收到區公所打來電話，要原PO爸爸去繳8萬多的國民年金，可分期並可用老人年金去繳，讓原PO十分不解「什麼概念啊？國民年金本來是拿來保障你失業的，拿老人年金去繳，頭殼壞去嗎？」原PO也向網友請教，「爸爸已經超過65歲了，是我對國民年金的認知有誤嗎？這樣到底是什麼概念？」

貼文一出引起網友熱烈回應，許多網友網友表示國民年金根本就是「失業懲罰金」、「都失業連健保都沒錢繳，哪還有錢繳年金！」、「說實在這政策根本是處罰失業者」、「感覺就是在懲罰為什麼要失業」、「以卡養卡的概念」、「失業都不一定有補助了，沒收入是要從哪裡生錢來繳，真是世紀偉大的政策」。

不過網友也提醒原PO也要小心詐騙，「一定要親自去區公所確認，不可以來家裡取款喔，很多老人都是這樣被騙的，說要來家裡」、「有點怪，還是親自到區公所問個詳情，避免權益受損」。

其實國民年金並不是專門保障失業，而會收到繳款單的對象主要是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未領取勞保、農保、公教保或軍保的期間，如果符合納保資格，就會被納入國保並收到繳款單，被保險人不用辦理加、退保手續；即使是在學或服替代役期間，也都是國保納保對象。

國民年金

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