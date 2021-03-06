辰亞能源彰濱崙尾東電廠完工 首年預計逾2.5億度綠電

辰亞能源今(6)日在彰濱工業區舉辦「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」完工啟用典禮，現場由行政院沈榮津副院長、日臺交流協會臺北事務所星野光明首席副代表、彰化縣洪榮章副縣長、經濟部曾文生次長、行政院中部服務中心洪宗熠副執行長、工業局呂正華局長、能源局李君禮副局長、彰化區漁會林明壽常務監事等貴賓以及辰亞能源董事長目賀田好弘共同見證全球最大的海上型太陽能電廠完工啟用，是臺灣推動能源轉型的重大里程碑。

辰亞能源表示，彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」是全球最大的海上型太陽能電廠，總建置容量達181MW，首年預計貢獻超過2.5億度的綠電，相當於一年可供7.2萬戶家庭的用電量; 此外，在本土供應鏈扶植方面，「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」完全使用臺灣國產品牌的太陽能模組，數量超過57萬片; 在環境保護方面，辰亞能源皆以友善土地與最低生態影響為首要設計原則，並延請專業人才落實環境社會管理政策，以兼顧綠能開發與在地永續的雙贏局面。

臺灣明確且穩定的再生能源政策，促使丸紅株式會社在2020年4月收購辰亞能源，丸紅將全球化管理的經驗導入辰亞能源，並整合辰亞能源在水上型太陽能電廠之技術與經驗，發展融合臺日特色的太陽能電廠建置方案。未來辰亞能源將持續在臺灣投資太陽能產業，引領太陽能光電發展，為臺灣打造再生能源的產業榮景。

辰亞能源在臺灣擁有豐富的水上型太陽能電廠的建置經驗，成功克服臺灣土地不足的天然限制及環境等多重挑戰，在產、官、學各界包含行政院、彰化縣政府、經濟部、工業局、能源局、臺電、彰化縣漁會等各單位的積極協助下，成功完成了「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」的建置，充分展現辰亞能源在建置太陽光電廠的實力。辰亞能源董事長目賀田好弘更進一步指出：「面對臺灣未來潛在的大型光電案場，不論是水上、地面或是屋頂型，辰亞能源都是市場上最專業、最有經驗且最可信任的大型太陽能電廠開發商之一」。辰亞未來將持續以具體的行動支持政府再生能源計畫，為臺灣樹立再生能源轉型的新標竿。