節水推鑿井被人身攻擊 經部：雨水比政治口水有效得多

台灣旱情不斷，旱災中央災害應變中心3日宣布取消新竹、苗栗、台中、嘉義及台南地下水權用水範圍及引用水量限制。但此舉卻被外界認為太異想天開，更可能會破壞水脈跟造成地層下陷，甚至有議員嘲諷經濟部長王美花是「智障」。經濟部今（6）日回應，鑿井是業界提出意見，此外，節水措施、桃竹幹管、新竹海淡廠都有展現成果，大嗆「雨水比政治口水有效得多。」

經濟部於臉書回應，面對外界不同意見，而有媒體引用新黨台北市議員侯漢廷做人身攻擊表示高度遺憾。經濟部表明，鑿井是科學園區廠商主動提出，並由相關單位在抗旱會議中代為反映，希望在最極端的乾旱狀況下，能有一些應變抗旱作法；會議宣布後也有幾家主要產業，已經開始詢問跟評估可行方案。

而經濟部為了解救旱情，早在去年開始就提前應變，節水調度已經超過7億噸。針對水源缺乏的新竹地區，桃竹幹管提前趕工完成，每天可以支援新竹20萬噸水。新竹海淡廠更是過年沒休息趕工，未來每天可以供給1.3萬噸水。另外也準備了移動式的淨水機組，可以每天產出1500噸水源。

至於充分運用地下水的部分，抗旱相關地方政府都有權宜措施。目前，透過前瞻建設的經費，已經佈建了抗旱水井網絡，目前全國已經有160口水井加入供水行列，每天可以提供34萬噸水源，新竹周邊就有17口。

旱災中央災害應變中心也於3日宣布新竹、苗栗、台中將從夜間減壓供水改為全日減壓供水，；非工業用水大戶節水率則從10%上升到20%，影響產業包括游泳池、三溫暖、水療中心、洗車業者，總計1,066戶；工業用水節水率則維持11%不變。