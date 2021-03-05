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技嘉第1季業績將優於去年第4季 挑戰新高

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

技嘉（2376）主機板、顯示卡與伺服器三大產品線發功，2021第1季營收與獲利將優於去年第4季，再創新高，第2季需求也不看淡，至於下半年，新冠肺炎疫苗出來之後，恢復到正常生活仍需要一段時間，預期在家上班（WFH）的需求仍將持續到下半年，看好2021年全產品線都將兩位數成長。

技嘉今（5）日參加券商舉辦的法說會，法人會後指出，技嘉目前產品占營收比重，主機板三成，顯示卡四成，伺服器兩成，其他（例如液晶顯示器）一成。

毛利率方面，主機板20%以上，顯示卡10%到20%，伺服器10%以上。技嘉2020年主機板出貨1310萬片，顯示卡出貨440萬片，2021年1月主機板出貨124到125萬片，顯示卡出貨35到36萬片。

法人引述技嘉管理階層的話指出，2021上半年能見度非常正面，比想像中的好，第1季業績將比去年第4季成長，目前顯卡缺貨，通路都買不到，顯卡價格將持續上漲，主要是零組件上漲，技嘉也必須調漲價格，保持毛利。目前電競市場對顯卡需求很大，仍沒有被滿足，至於有多少顯卡被拿去挖礦，技嘉也不清楚。

在伺服器方面，2020年目標是成長三到五成，技嘉去年有達到預期目標，2021年仍訂下高成長目標，每個區域都有成長，並以美國與歐洲市場成長動能最強，由於2019與2020年因為缺料，影響到伺服器出貨，2021年上半年已經備料完畢，下半年也在洽談中，避免缺料影響出貨。

在其他產品，例如液晶顯示器，2020年是高成長，2021年仍訂下蠻高的成長目標，液晶顯示器佔營收接近10%。主機板與顯示卡，2021年將兩位數成長。

至於匯率是否影響毛利率？由於技嘉都是採自然避險，買原物料與賣出產品，都是以美元計價，因此，影響很小。

至於零組件缺貨，是否影響出貨？由於目前需求不斷上調，導致零組件缺貨，已經與供應商維持良好關係，解決缺料問題，使得出貨不致中斷。

技嘉 顯示卡

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