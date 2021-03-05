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反映經濟轉好 去年第四季能源消費增6.2%

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
發電結構方面，政府持續朝向「減煤、增氣、非核、展綠」目標，去年較2019年相比，燃煤占比減少1.1百分點，燃氣占比增加2.4百分點，核能占比減少0.6百分點，再生能源減少0.2百分點。經濟部能源局
發電結構方面，政府持續朝向「減煤、增氣、非核、展綠」目標，去年較2019年相比，燃煤占比減少1.1百分點，燃氣占比增加2.4百分點，核能占比減少0.6百分點，再生能源減少0.2百分點。經濟部能源局

經濟部能源局今（5）日公布去年第四季能源消費統計。能源局表示，隨著經濟活動增溫，能源消費較上年同季及全年度累計皆呈增加。能源供給則呈現下降，主因是台灣油品出口受國際疫情影響，國內煉廠煉製量下降，原油進口隨之減少；另煤炭進口則是因配合減煤政策而減少。

根據統計，去年第四季國內能源消費較上年同季增加6.2%。其中，受到經濟活動增溫影響，與景氣息息相關之工業、運輸、服務業部門分別增加9.1%、3.4%及4.5%；而受到疫情驅使的宅經濟現象，住宅部門能源消費增加3.7%。

而在全年累計方面，2020年較上年累計增加0.5%。工業部門因電子業能源消費受惠遠距商機暢旺而增加7.1%，但其他產業受到疫情衝擊而呈下降，抵消部分增幅，因此僅微增0.9%；運輸部門則增加0.8%，其中九成七的消費是公路用油，主要是受到國內旅遊增溫；住宅部門因為宅經濟影響，年增5.3%。

能源供給方面，較上年同季減少7.5%，主要來自原油及石油產品、煤及煤產品分別減少9.9% 及11.4%；與上年累計減少6.9%，原油及石油產品年減12.5%、煤及煤產品年減6.2%。

能源局分析，原油進口減少是因油品出口受國際疫情影響明顯減少，使煉廠煉製需求隨之下降，煤及煤產品減少是因為台灣持續推動減煤政策。取而代之，天然氣則是年增7.0%，主要是受到能源轉型政策影響。

而在發電結構方面，政府持續朝向「減煤、增氣、非核、展綠」目標，去年較2019年相比，燃煤占比減少1.1百分點，燃氣占比增加2.4百分點，核能占比減少0.6百分點，再生能源減少0.2百分點。

能源局解釋，再生能源占比減少是因為慣常水力發電量受限天候影響而下降，但政府主推的太陽光電及風力發電裝置容量仍持續擴增，分別增加40.2%及1.0%。

疫情 太陽光電

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