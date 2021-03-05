石化原料價格看漲 台塑四寶迎史上最旺淡季

因為春節長假工作天數較少，加上年底耶誕購物節的出貨高峰已過，第1季向來是石化業的傳統淡季，但今年「反常」，大陸政府基於防疫今年推動在地過年使工廠停工減少，帶動需求增加；而在供給面，美國德州2月中發生百年罕見的極地氣候，造成當地許多石化廠被迫停工，造成供不應求情況加劇。如同「完美風暴」一般，以「台塑四寶」為首的國內石化業，今年上半年將迎來史上最旺的淡季。

台化（1326）副董事長洪福源表示，大陸為了避免春運人流造成疫情蔓延，今年春節推動在地過節，這使得工廠留崗的工人大幅增加，解決企業工人返崗的困擾。下游廠商有訂單又有生產人力，開始意識到庫存不足，從年前就展現強烈的備貨意向，市況轉趨樂觀。

沒想到過年期間，接連碰到日本7.3級大地震，以及美國石化重鎮德州、路州一帶，發生百年罕見的冰風暴，造成各項石化品供應劇減、價格暴衝。

洪福源說，現在石化品的價格已經不是回到去年11月的高點，而是創新高，例如乙烯價格上看每噸1,200美元的乙烯、SＭ價格上看1,400美元，目前台化各項成品的市場情況都是正向。

台塑（1301）董事長林健男也表示，今年以來各項石化原料價格皆大幅上漲，漲幅介於10％-40%。其中台塑的主力產品PVC（聚氯乙烯）現貨價格創下歷史新高，EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）價格創下近九年新高、PP（聚丙烯）價格也來到近六年新高。

德州冰風暴也推升國際油價暴衝，以布蘭特原油價格為例，從2月初的每桶56美元衝到2月底的66美元，單月波段漲幅直逼兩成。台塑化（6505）總經理曹明分析，因為德州極地氣候影響，美國每日原油產量短期內急速減少最多約400萬桶/日，占美國原油產量高達35%；加上美國疫苗接種人數持續增加，以及美國高達1.9兆美元的紓困可望在3月通過，市場樂觀看待未來經濟，是2月國際油價大幅上漲的主因。

展望接下來，石油輸出國組織OPEC會議昨天召開，剛宣布4月將保持現行減產規模，加上沙烏地阿拉伯自願每日減產100萬桶的措施延至4月底，看好油價後勢有望保持穩健上漲，繼續為中下游石化品行情提供支撐。

林健男觀察，美國德州冰風暴，造成當地超過七成的石化廠被迫停工至少2至3周，包括乙烯、丙烯及許多下游衍生物生產幾乎停擺。雖然現在當地天氣已經回暖，但石化廠仍需待完成檢查及修復後才能重啟產線，預估短期內美國出口量難以完全恢復，整個第2季，全球石化原料供需仍然緊張、價格看漲。

為此，「台塑四寶」今天進行業績說明，全面翻多營運展望，除了台塑、台化上個月已經率先上調第1季營收展望至比去年第4季成長，南亞（1303）今天也跟進，看好本季營收將優於上季。另外台塑四寶一致認為3月營收將比2月明顯成長，而且第2季營收會比第1季還旺，整體的成長態勢確立。