缺水嚴重衝擊產業 水利署提工業用水五大因應對策

旱象未解水情吃緊，缺水是否會影響到晶片生產？對此，經濟部長王美花今（5）日表示，科學園區或工業區裡的用水需求，可以在旱災期間鑿井使用等，會儘量節水調度供應相關的需要。此外，經濟部水利署今日下午也特別說明關於產業用水、工業用水的五大因應對策。

水利署副署長王藝峰表示，關於產業用水、工業用水的節水措施，共有五大因應對策。包括：「平時輔導節水」：工業局及水利署均成立節水輔導團，輔導廠商節水。「嚴控用水計畫」：水利署透過用水計畫審查，嚴控水量，超前規劃水源，以及「配合環評」，要求使用再生水及海淡水等科技造水水源。

此外，在「開發水源，構建區域調度」部分，則是持續開發新水源，暨區域供水網絡，引豐濟枯，降低缺水風險。同時也有緊急應變措施，佈置備援水井。

目前新竹、苗栗及台中地區供水水庫蓄水量已低於二成，水情相當嚴峻，面對媒體詢問，王美花說，旱災指揮中心在3日有開會，現在水情和預估的差不多，所以針對新竹、苗栗、台中等區域有進一步的措施，包括原先減壓供水的時段晚上10時至次日上午6時，延長至全日實施，在非工業用水部分，如游泳池、三溫暖、洗車等業者原先需節水10%，現在提升到需節水到20%。