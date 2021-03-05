逸達前列腺癌新藥 美市場總授權金最高2.7億美元

台灣新藥產業報喜！逸達生技（6576）與 Intas Pharmaceuticals公司昨(5)日共同宣佈，簽訂逸達研發的柳菩林前列腺癌新劑型新藥 Camcevi®（FP-001 6 個月及 3個月劑型）美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達 2.7 億美元；未來Intas 美國子公司Accord BioPharma, Inc. 將負責該藥於美國的市場銷售。

逸達指出，根據合約公司最高將獲 2 .7億美元的權利金，包含簽約金 1000 萬美元、產品開發里程金、銷售里程金等，另在授權市場擁有產品銷售分成。Intas 美國子公司 Accord BioPharma, Inc. 將負責Camcevi® 於美國的商品化成本。逸達也補充，此前已授權 Intas 子公司 Accord Healthcare 經銷除美國、日本、中國大陸、台灣等地外的全球市場。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，此次合作除加深與 Intas的合作關係；Intas 子公司 Accord Healthcare 在歐洲、加拿大、澳洲等地推動該藥的商品化將不遺餘力，合作夥伴對該藥有一定了解及掌握，如今再拼上美國市場這一重要版圖，更完整了 Camcevi® 的全球佈局。此次將美國市場授權 Intas，加上已完成授權的 Accord Healthcare 以及中國長春金賽藥業，Camcevi® 全球市場授權權利金最多已達約 4 億 1700 萬美元，顯示合作夥伴對 Camcevi® 的市場潛力深具信心。

逸達指出，目前 Camcevi® 42 毫克（六個月劑型）於美國的新藥註冊申請（New Drug Application, NDA）正在審查階段，預計在今年年中左右取得美國食品藥物管理局（FDA）審查意見。