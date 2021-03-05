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解析美國複雜稅務 安永線上研討會助攻

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

隨著美國政府改組，美國台商跨境布局要重新思考，安永聯合會計師事務所今（5）日舉辦「因應美國新政府之策略研討會」系列線上研討會第一場，介紹美國投資環境的變化。

安永亞太區美國稅務服務合夥人Jeremy Litton和資深經理Michael Xiang指出，外國營利事業在海外從事涉美交易，容易觸及在美國稅法下所認定的貿易與商業行為（Trade of Business, TOB），從而產生美國應稅來源所得（Effective Connected Income, ECI），需要在美國自行申報納稅；另外，就算享有租稅協定優惠，還是要注意在美國的申報義務，和繳納州層級的稅負，因為租稅協定的適用並無相關豁免。

安永國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢提醒，台商時常為了避免觸及美國複雜稅制的涉入，慣用的交易模式包含通過在美國設立的發貨倉出貨的方式進行交易，或是派遣員工至美國進行技術指導或監督交易等的商業行為，然而，此交易模式將很有可能觸及前述之貿易與商業行為，應審慎看待。

Jeremy Litton和Michael Xiang也指出，雖然拜登政府有意提高企業所得稅、資本利得稅，並增加對全球無形資產、海外回銷美國產品的稅負，但拜登政府也同時提供在美國投資的企業諸多優惠新制，尤以鼓勵製造業、綠色能源行業、綠色基礎建設行業等，台灣企業可以善加利用此機會，在新型態的台美供應鏈之下，找尋到有利的發揮位置。

安永建議，台商在拜登政府的新格局下，可持續關注台美貿易發展，並有計畫進行美國投資布局或調整供應鏈進入美國市場，安永「因應美國新政府之策略研討會」共計五場，未來將從美國投資地點選擇、外派人員稅務與簽證、投資架構及移轉訂價以及如何管理間接稅成本，優化獲利率等方面，分別探討投資美國的重要考慮因素及實務應變措施。

安永

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