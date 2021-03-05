快訊

HBL／南山找回團隊防守 古硯偉看好問鼎校史第8冠

台股能抄底？外資估再跌20% 撿便宜挑這五檔

林伯豐：台灣對疫苗的鼓勵有努力空間 政府應支持國光

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
工商協進會理事長林伯豐表示，台灣對疫苗產業的鼓勵還有努力空間，政府應加強支持國光生技，對研發、技術改善、臨床試驗都會更快、更有效。記者林伯東攝影／報系資料照
工商協進會理事長林伯豐表示，台灣對疫苗產業的鼓勵還有努力空間，政府應加強支持國光生技，對研發、技術改善、臨床試驗都會更快、更有效。記者林伯東攝影／報系資料照

工商協進會舉行「公亮紀念講座」，邀請國光生技（4142）董事長詹啟賢進行閉門專題演講。工商協進會理事長林伯豐今（5）日表示，台灣對疫苗產業的鼓勵還有努力空間，政府應加強支持國光生技，對研發、技術改善、臨床試驗都會更快、更有效。

林伯豐指出，今年起全球展開疫苗施打，在此前提下，疫情將逐步趨緩，經濟復甦是必然的，希望台灣盡快展開疫苗施打。

在會前受訪時林伯豐指出，新冠疫苗已陸續在60個國家施打，目前施打至少一劑疫苗的國家，其接種率以色列超過 50%，居全球之冠；疫情最嚴重的美國也有 15%以上。全球疫情在今年 1 月高峰後開始趨緩，各國經濟活動逐步恢復正常指日可待。

而台灣目前有國光生技、高端（6547）、聯亞（3081）3家新冠疫苗進入臨床試驗， 預計今年下半年投入施打。疫苗研發過程中取得寶貴的跨國技術 合作與臨床試驗成果，有助於推動我國疫苗產業發展。

對於日前疫情指揮中心指揮官陳時中透露，未來國衛院將申請「疫苗二廠」擴大產能，林伯豐認為，政府應重視疫苗能在國內生產，「這是希望能做到的里程碑。」

其中，國內疫苗廠商國光生是亞洲唯一取得歐盟EMA(藥品管理局)及美國 FDA(食品藥物管理局)認證的疫苗廠，主要生產流感、破傷風、腸病毒等疫苗。林伯豐表示，近年來國光生在詹董事長領導下，積極進行全球布局，已陸續取得多國認證，成功將流感疫苗外銷至歐、美、東南亞、中國大 陸等國家。為因應新冠病毒持續變異對疫苗升級的需求，國光生技公司開發次世代疫苗，並在國外啟動臨床試驗，未來國產疫苗上市後將可提升台灣防疫自主性，並在現有基礎上擴大海外市場， 引領國內疫苗產業發展。

流感疫苗 國光生 林伯豐

延伸閱讀

台中醫護AZ疫苗提報100%？醫：抗體護照上路提高接種率

奧利地丹麥找以色列研發疫苗 法國開轟

疫情居高不下 捷克亟需疫苗向中國求援

義大利廠AZ新冠疫苗遭禁出令 指揮中心：不影響我取貨

相關新聞

勞保破產時間緊迫 專家：改革不能再拖

勞保局精算評估，勞保二○二六年將面臨破產危機，學者專家紛紛指出，勞保改革已迫在眉梢。

有沒有自提差很大 勞退新制60萬人分紅5萬元

新制勞退基金去(2020)年大賺1781.8億元，收益率6.94％，最新分紅結果出爐。約有60萬勞工分配超過5萬元；但也有五成五、662萬名勞工分配不到萬元。為什麼差別這麼大？訣竅在於有沒有自提。

勞退新制分紅入帳 60萬人領破5萬 算一算15年來投資績效如何

一年一度勞退分紅日子到了。去年勞動基金雖爆發弊案，但整年勞動基金運用績效不差，全年獲利3164.4億元，收益率7.35%，其中新制勞退基金收益1781.8億元，收益率6.94%，讓1205萬個帳戶的勞工，平均帳面約可分紅1萬4786元，是史上次高金額。勞保局說，至少543萬戶分到1萬元以上，更有60萬戶分到5萬元以上。

中芯進口美系設備露曙光 成熟製程生產暫無疑慮

近日美系主要半導體設備WFE（Wafer Fab Equipment）供應商如Applied Materials、Lam...

2月營收／淡季不淡 台塑三寶年增率兩成起跳

「台塑四寶」今(5)日公布2月營收，雖然面對春節長假干擾，但受惠大陸今年推動在地過年，產業停休日減少；加上德州冰風暴衝擊...

水情吃緊！王美花：旱災期間科學園區可鑿井取水

國內水情告急，經濟部長王美花上午表示，旱災指揮中心3日開會決議，新竹、苗栗、台中從原本晚間10時至凌晨6時減壓供水，改為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。