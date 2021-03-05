林伯豐：台灣對疫苗的鼓勵有努力空間 政府應支持國光

工商協進會舉行「公亮紀念講座」，邀請國光生技（4142）董事長詹啟賢進行閉門專題演講。工商協進會理事長林伯豐今（5）日表示，台灣對疫苗產業的鼓勵還有努力空間，政府應加強支持國光生技，對研發、技術改善、臨床試驗都會更快、更有效。

林伯豐指出，今年起全球展開疫苗施打，在此前提下，疫情將逐步趨緩，經濟復甦是必然的，希望台灣盡快展開疫苗施打。

在會前受訪時林伯豐指出，新冠疫苗已陸續在60個國家施打，目前施打至少一劑疫苗的國家，其接種率以色列超過 50%，居全球之冠；疫情最嚴重的美國也有 15%以上。全球疫情在今年 1 月高峰後開始趨緩，各國經濟活動逐步恢復正常指日可待。

而台灣目前有國光生技、高端（6547）、聯亞（3081）3家新冠疫苗進入臨床試驗， 預計今年下半年投入施打。疫苗研發過程中取得寶貴的跨國技術 合作與臨床試驗成果，有助於推動我國疫苗產業發展。

對於日前疫情指揮中心指揮官陳時中透露，未來國衛院將申請「疫苗二廠」擴大產能，林伯豐認為，政府應重視疫苗能在國內生產，「這是希望能做到的里程碑。」

其中，國內疫苗廠商國光生是亞洲唯一取得歐盟EMA(藥品管理局)及美國 FDA(食品藥物管理局)認證的疫苗廠，主要生產流感、破傷風、腸病毒等疫苗。林伯豐表示，近年來國光生在詹董事長領導下，積極進行全球布局，已陸續取得多國認證，成功將流感疫苗外銷至歐、美、東南亞、中國大 陸等國家。為因應新冠病毒持續變異對疫苗升級的需求，國光生技公司開發次世代疫苗，並在國外啟動臨床試驗，未來國產疫苗上市後將可提升台灣防疫自主性，並在現有基礎上擴大海外市場， 引領國內疫苗產業發展。