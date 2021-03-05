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國人因疫狂買娛樂、運動用品 業績創8年新高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

新冠肺炎疫情帶動需求，進而帶動居家娛樂用品、室內運動器材及自行車等銷售增溫，據經濟部統計處統計，2020年文教育樂用品零售業營業額849億元，創下近8年新高，年增8%，為13年以來最大增幅。

統計處表示，文教育樂用品零售業營業額自2006年1082億元創歷史高峰後，受到網路購物的蓬勃發展，之後就大多呈現下滑趨勢；不過，近年受惠運動、健身風氣盛行，2019年營業額年增5.5%，已經結束連4年負成長。

2020年新冠肺炎疫情改變人們生活型態，民眾減少在外聚集，居家時間增多，帶動居家娛樂用品需求增加，同時，隨民眾健康及運動意識提升，也促使室內運動器材及自行車等銷售增溫，2020年文教育樂用品零售業營業額849億元，創2013年以來新高，年增8%，為2007年以來最大增幅。

統計處指出，2019年文教育樂用品零售業銷售商品結構以「運動器材、按摩電器、休閒娛樂用品」為大宗，占45.2%，其次為「書報、雜誌及文具」占37.6%，二者占比合計超過八成，「衣著鞋襪及服飾配件」則占14%，居第3。

統計處分析，由於消費管道漸由實體店面轉移至網路，文教育樂用品零售業業者也相繼跨足線上購物，加上2020年因疫情加速業者積極擴增網路銷售平台，推升網路銷售業績成長，網路銷售額達60億元，占整體營業額比重7.1%，比前一年成長14.5%，表現優於實體通路。

綜觀去年營業額軌跡，第3季為銷售旺季，與過去以第4季為主要銷售高峰不同，統計處認為，是由於第3季政府推行各項振興方案刺激買氣所致。

統計處表示，文教育樂用品零售業者在去年仍有「價格競爭激烈，毛利偏低」的主要經營困境，占61.4%，其次為「勞動成本提高」，占48.6%、「消費需求多變」占42.9%；另外，對於未來營運發展計畫則以「加強數位轉型」為主，占38.6%，顯示在疫情影響下，積極推動數位化布局及轉型，已成為業者首要課題。

零售業

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