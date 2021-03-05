2月營收／淡季不淡 台塑三寶年增率兩成起跳

「台塑四寶」今(5)日公布2月營收，雖然面對春節長假干擾，但受惠大陸今年推動在地過年，產業停休日減少；加上德州冰風暴衝擊產業供給，推動石化品價格攀升，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）2月營收年增率全部從兩成起跳。

僅台塑化（6505）因為煉差利差及市場需求等考量，今年2月每日原油平均煉製量28.8萬桶，比去年同期的40萬桶減少，煉油量差及價差俱跌，2月營收比去年同期縮水9.4%。整體台塑集團四大公司2月營收1,089億元，只比元月下滑7.3%，較去年同期逆勢成長9.5%，表現淡季不淡。

今年農曆春節落在2月，照理說應該是台塑四寶的傳統淡季，不過南亞董事長吳嘉昭昨天表示，今年大陸為了防疫，推動在地過年政策，使石化上下游產業停休日減少、年後快速開工；而市場需求旺盛、油價上漲也推升產品售價；外加美國石化重鎮德州發生冰風暴，衝擊產業供給，導致石化原料及產品價格進一步攀升，南亞2月各項產品營收及獲利都表現良好。

南亞今天公布2月營收259.91億元，月減11.4％，年增率則高達三成，創下IFRSs會計新制實施後的歷年同期新高，年成長率居四寶之冠。

而台塑2月除了碰到農曆春節，本身還有麥寮HDPE廠歲修及林園HDPE廠檢修造成產量減少，不過公司仍然交出漂亮成績單，2月營收163.67億元，月減15%，年增率高達28.2%。

台化2月營收252.25億元，只比元月小幅滑落5.7%，年增率達兩成，表現同樣出色。台化副董事長洪福源表示，大陸內需復甦及歐美訂單回流，帶動市場需求增加，加上美國德州冰風暴，台化的重要產品包括丙酮、SM、ABS、PS、PP、PC、HAC等，行情都獲得推升。

台塑化2月營收413.72億元，月減2.1%，年減9.4%，是四寶中唯一2月營收比去年同期衰退。不過隨著德州冰風暴推升國際油價暴衝，以布蘭特原油價格為例，從2月初的每桶56元，到2月底衝上66元，波段漲幅直逼兩成，將有利台塑化的獲利表現。