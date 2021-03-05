快訊

HBL／南山找回團隊防守 古硯偉看好問鼎校史第8冠

台股能抄底？外資估再跌20% 撿便宜挑這五檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2月營收／淡季不淡 台塑三寶年增率兩成起跳

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
南亞董事長吳嘉昭。報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。報系資料照

「台塑四寶」今(5)日公布2月營收，雖然面對春節長假干擾，但受惠大陸今年推動在地過年，產業停休日減少；加上德州冰風暴衝擊產業供給，推動石化品價格攀升，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）2月營收年增率全部從兩成起跳。

台塑化（6505）因為煉差利差及市場需求等考量，今年2月每日原油平均煉製量28.8萬桶，比去年同期的40萬桶減少，煉油量差及價差俱跌，2月營收比去年同期縮水9.4%。整體台塑集團四大公司2月營收1,089億元，只比元月下滑7.3%，較去年同期逆勢成長9.5%，表現淡季不淡。

今年農曆春節落在2月，照理說應該是台塑四寶的傳統淡季，不過南亞董事長吳嘉昭昨天表示，今年大陸為了防疫，推動在地過年政策，使石化上下游產業停休日減少、年後快速開工；而市場需求旺盛、油價上漲也推升產品售價；外加美國石化重鎮德州發生冰風暴，衝擊產業供給，導致石化原料及產品價格進一步攀升，南亞2月各項產品營收及獲利都表現良好。

南亞今天公布2月營收259.91億元，月減11.4％，年增率則高達三成，創下IFRSs會計新制實施後的歷年同期新高，年成長率居四寶之冠。

而台塑2月除了碰到農曆春節，本身還有麥寮HDPE廠歲修及林園HDPE廠檢修造成產量減少，不過公司仍然交出漂亮成績單，2月營收163.67億元，月減15%，年增率高達28.2%。

台化2月營收252.25億元，只比元月小幅滑落5.7%，年增率達兩成，表現同樣出色。台化副董事長洪福源表示，大陸內需復甦及歐美訂單回流，帶動市場需求增加，加上美國德州冰風暴，台化的重要產品包括丙酮、SM、ABS、PS、PP、PC、HAC等，行情都獲得推升。

台塑化2月營收413.72億元，月減2.1%，年減9.4%，是四寶中唯一2月營收比去年同期衰退。不過隨著德州冰風暴推升國際油價暴衝，以布蘭特原油價格為例，從2月初的每桶56元，到2月底衝上66元，波段漲幅直逼兩成，將有利台塑化的獲利表現。

台塑化 營收

延伸閱讀

NBA／德州取消配戴口罩命令 波總斥漠視科學非常無知

復盛2月營收年增1.6倍 產能滿載

智伸科2月營收年增45% 淡月不淡

鮮活2月營收1.7億元 年增七倍

相關新聞

勞保破產時間緊迫 專家：改革不能再拖

勞保局精算評估，勞保二○二六年將面臨破產危機，學者專家紛紛指出，勞保改革已迫在眉梢。

有沒有自提差很大 勞退新制60萬人分紅5萬元

新制勞退基金去(2020)年大賺1781.8億元，收益率6.94％，最新分紅結果出爐。約有60萬勞工分配超過5萬元；但也有五成五、662萬名勞工分配不到萬元。為什麼差別這麼大？訣竅在於有沒有自提。

勞退新制分紅入帳 60萬人領破5萬 算一算15年來投資績效如何

一年一度勞退分紅日子到了。去年勞動基金雖爆發弊案，但整年勞動基金運用績效不差，全年獲利3164.4億元，收益率7.35%，其中新制勞退基金收益1781.8億元，收益率6.94%，讓1205萬個帳戶的勞工，平均帳面約可分紅1萬4786元，是史上次高金額。勞保局說，至少543萬戶分到1萬元以上，更有60萬戶分到5萬元以上。

中芯進口美系設備露曙光 成熟製程生產暫無疑慮

近日美系主要半導體設備WFE（Wafer Fab Equipment）供應商如Applied Materials、Lam...

2月營收／淡季不淡 台塑三寶年增率兩成起跳

「台塑四寶」今(5)日公布2月營收，雖然面對春節長假干擾，但受惠大陸今年推動在地過年，產業停休日減少；加上德州冰風暴衝擊...

水情吃緊！王美花：旱災期間科學園區可鑿井取水

國內水情告急，經濟部長王美花上午表示，旱災指揮中心3日開會決議，新竹、苗栗、台中從原本晚間10時至凌晨6時減壓供水，改為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。