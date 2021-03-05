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谷底已過！商研院：台灣商業服務業景氣大翻轉

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
商研院今日發布最新「商業服務業景氣循環預測」，預測台灣服務業景氣循環「大翻轉」，2021年7月將持續復甦。圖為228連假出遊人潮。報系資料照
商研院今日發布最新「商業服務業景氣循環預測」，預測台灣服務業景氣循環「大翻轉」，2021年7月將持續復甦。圖為228連假出遊人潮。報系資料照

商研院今（5）日發布最新「商業服務業景氣循環預測」，根據主計總處公布最新2020年第4季及修正前期間GDP數據，分析預測台灣服務業景氣循環「大翻轉」，已於2020年4月出現底谷，預測期間到2021年7月將持續復甦。

商研院指出，「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，顯示目前雖持續受到國際疫情為主的因素的衝擊，但已於2020年4月走過為期一年（自2019年高峰至2020年4月底谷）的下降期，開始翻轉回升。同行綜合指數並已於2020年10月上升至長期趨勢水平，預測其循環走勢將於2021年7月超過長期趨勢水平的0.4968個「標準差」。同時，其景氣循環領先指標綜合指數亦於2020年5月走過22個月的下降期而觸底，反彈上升。

不過，商研院也提醒，看來同行與領先兩綜合指數伴隨上升，理當前景看好，唯2020充滿非常態現象，疫情當前，雖疫苗已急速擴大接種，但變種難測，且台海風雲詭譎幻變，國內分歧分裂依舊，雖兩岸猿聲啼不住，我們已過萬重關，前景或難分明，但德不孤必有鄰，自助人助天必助，繼續掌握大趨勢大方向，機警應變，萬法皆在瀟灑笑談，玄機妙算靈動創意間。

商研院進一步指出，綜合上述過程，有如洗三溫暖的冷暖變動，不無反應了疫情衝擊、美中貿易戰、台商回流、政府紓困與數位經濟起飛等情勢雖複雜詭譎，但脈絡仍不失清晰可見的極端不確定，卻又韌性加上彈性充具的台灣政府與民間的經濟治理應變能耐。終於在政府舊數據修正與新數據發佈後完整回歸正軌走勢。

商研院表示，2020年台灣全體GDP成長了3.11%。以支出別分，主要是淨輸出成長了20.1%,貢獻了2.69%的經濟成長，占總貢獻度的86.5%。其餘政府投資成長7.3%,貢獻度0.2%;政府消費成長2.61%,貢獻度0.35%;民間投資成長3.23%,貢獻度0.6%;民間消費負成長2.37%,貢獻度負1.2%。

見諸產業別，主要是工業成長6.11%,貢獻度2.18%;服務業成長1.18%,貢獻度0.74%;農業成長1.33%，成長率比服務業高了些，貢獻度0.02%。

商研院指出，從長期觀察，台灣三級產業結構，服務業占比從高峰2001年的68.78%,一路下滑至2020年的60.3%。同期間，工業占比從 29.37 %提高到37.87%。這種在先進國家發展經驗看來無疑是「反結構優化」的趨勢，深值探討，當然對數位經濟時代新服務業的升級、轉型再提升期待則難掩隱憂。「結構—成長—循環」環環相扣，因果相循，更是進行短期景氣變動觀測之餘，對長期仍存在著不可掉以輕心的明顯警訊。

景氣 疫情

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