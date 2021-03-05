景氣升溫了！ 睽違逾10年 製造業景氣信號再亮黃紅燈

台經院今（5）日發布「1月整體製造業景氣概況」，整體製造業景氣信號值由2020年12月的13.43分，增加3.36分，至2021年1月的16.79分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈，而這也是自2010年9月以來再次出現的黃紅燈。

台經院指出，隨著多國陸續施打疫苗，有助於全球景氣逐步復甦，部分國際主要預測機構紛紛上調今年全球經濟成長率。在國內方面，製造業廠商仍面對產業缺工及缺料等問題，使得廠商看好當月及未來半年景氣的比例略為下滑，但看好未來景氣仍逾三成，加上農曆年前備貨效應、基期低，及國際原油與原物料價格持續走揚的影響，1月出口、外銷訂單與生產指數年增率皆同步走揚，分別創歷年單月新高及次高等紀錄，經營環境面、原物料投入面與需求面等指標表現皆較2020年12月為佳。

台經院表示，整體來看，1月台經院製造業景氣燈號已轉為揚升的黃紅燈，信號分數也創下2010年6月以來新高，在電子零組件、資訊產業續強，景氣燈號轉為繁榮的紅燈，傳統產業也在國內外需求增溫下，成長動能持續回升，國內製造業景氣依舊樂觀。

展望未來，台經院指出，雖然新冠肺炎疫情及美中貿易關係不確定因素仍存在，不過5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，及宅經濟、車用電子等需求續強，加上我國在半導體先進製程具競爭優勢，將有助於電子資訊業的各項表現。