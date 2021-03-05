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「疫」外受惠！ 文教育樂用品零售業營收創近八年新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部統計處今（5）日公布最新統計資料顯示，2020年文教育樂用品零售業營業額849億元，創2013年以來新高，年增8.0%，為2007年以來最大增幅。 圖／經濟部提供
經濟部統計處今（5）日公布最新統計資料顯示，2020年文教育樂用品零售業營業額849億元，創2013年以來新高，年增8.0%，為2007年以來最大增幅。 圖／經濟部提供

「文教育樂用品零售業」也是新冠肺炎疫情下的受惠產業，經濟部統計處今（5）日公布最新統計資料顯示，2020年文教育樂用品零售業營業額849億元，創2013年以來新高，年增8.0%，為2007年以來最大增幅。

經濟部統計處指出，文教育樂用品零售業營業額自2006年1,082億元創歷史高峰後，受網路購物的蓬勃發展，其後多呈下滑趨勢，惟近年受惠運動、健身風氣盛行，2017年營業額年增5.5%，結束連四年負成長，2020年則因新冠肺炎疫情改變人們生活型態，民眾減少在外聚集，居家時間增多，進而帶動居家娛樂用品需求增加，而隨民眾健康及運動意識提升，亦促使室內運動器材及自行車等銷售增溫。

不同以往的是，2020年受惠振興方案刺激，文教育樂用品零售業於去年第3季躍居銷售旺季。

經濟部統計處指出，近年文教育樂用品零售業銷售旺季，向以第4季為主要銷售高峰，占全年營收近三成，主因周年慶促銷活動，以及年底聖誕節送禮需求所致，其次為第1季，主因逢農曆春節前的採購旺季；但2020年第1季因受肺炎疫情衝擊，致營收驟減，降為谷底，而隨生活型態改變及疫情趨緩，第2季營收回溫，占比緩升，第3季在政府推行各項振興方案刺激買氣挹注下，營收表現優於以往，躍居全年最佳季度，第4季則落居第二。

此外，根據經濟部統計處統計顯示，2019年文教育樂用品零售業銷售商品結構以「運動器材、按摩電器、休閒娛樂用品」為大宗，占45.2%，較上年的39.1%增加6.1個百分點，主因國內運動風氣漸盛所致，其次為「書報、雜誌及文具」占37.6%，較上年減少4.0個百分點，二者占比合計超過八成，「衣著鞋襪及服飾配件」占14.0%居第三。

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