前行政院院長陳冲：面對主權貨幣CBDC 央行應正面接招

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（5）日指出，面對世界研究中央銀行數位貨幣（CBDC）的風潮，我國中央銀行到了得正面接招的時候了。

陳冲指出，根據近日報導中的「央行指出」字眼了解，央行傾向由公私合作提供CBDC，央行更認為國際主要央行探索CBDC，不限於目前發展對支付系統與貨幣制度的威脅，還有爭奪金融霸權意味。換言之，我國既無意金融霸權，即無須發展CBDC，縱有必要，也可公私合作。

陳冲認為，如果這是央行本意，身為國人也無話可說，但須指出CBDC是Legal tender，代表國家主權，在我國是否適合公私合作？ 央行自身對CBDC如有深入研究，是否更易於判斷合作對手的適當性？而且CBDC只是支付工具的一種，與其他支付業者的服務仍有區別，CBDC與一般紙幣、輔幣都可轉入電子錢包，是否有電子支付業者就可不要CBDC？

陳冲指出，今年2月27日至3月1日，經濟日報連三天刊出「迎接貨幣新紀元」的專題報導，距離他2006年2月提出的文章「貨幣由metal based到paper based，將來也會變成software based，恐須未雨綢繆」，恰恰好15周年，15年來歷經Smart phone誕生、App充斥、Blockchain轉型各個階段，他曾多次呼籲研議CBDC，今日自然樂見數位貨幣的浪潮狂湧未艾。

陳冲表示，15年來，CBDC已由「不值一哂」，到「各方矚目」，恐怕是央行必須正面接招的時候了。就連美國聯準會主席鮑爾也表示，「我不希望有一天醒來，發現美元已經不是世界儲備貨幣，其原因是我們剛剛錯過了一場技術變革」。台灣也許無意問鼎金融霸權，但鮑爾這一席話，還是可以參考。

陳冲強調，近日在市場上，許多加密貨幣價格劇烈起伏。加密貨幣不是幣，也許是commodity，也許是投資工具，但不是貨幣，更不是CBDC。至於穩定幣（stable coin），以Diem（前身為Libra）為代表，其與實體貨幣掛鉤，有電子商務為後盾，對現有體系比較構成威脅，德國財政部長（Olaf Scholz）在Libra改名為Diem後仍稱之為「披著羊皮的狼」，足見其威脅。其實在舉世央行矚目下，穩定幣勢必接受監管，野性將受馴服，出不了大亂子，充其量只是「披著狼皮的羊」。至數位主權貨幣（CBDC），一旦成功問世，在各國央行審慎規劃下，應該只是國民「錢包」中以「數位形態」出現的現鈔，是電子錢包中支付工具的一項，會大量減少輔幣（零錢）、現鈔的使用，如此而已。

陳冲認為，以數位方式發行主權貨幣，當然不是簡單的事，其中有技術面的考慮，還有政策面、金融面的考量。CBDC如果發行，應不會全面發行，一方面各國央行總會避免劇烈衝擊金融體系，一方面要讓金融機構放心，最重要的是央行也不願失去中介機構的緩衝。陳沖建議先從最底層的小額交易進行試驗，就是此一意旨。