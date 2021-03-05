2021年台灣蘭花採購日 六國買主洽購台灣蘭花、火鶴花

台灣蘭花舉世聞名，經濟部國際貿易局與外貿協會為於疫情期間持續協助花卉業者拓銷海外，4日舉辦台灣蘭花採購日，透過貿協外館及台南市政府的協助與宣傳，邀請到來自美國、加拿大、菲律賓、日本、荷蘭及越南共六國九位買主參加，與14位台灣供應商進行30場次洽談，針對台灣重要出口花卉，如蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、洋桔梗及觀葉植物辦理線上洽談會 。

本次參與14位台灣供應商如展壯、台霖、麒悅及皇基，是蝴蝶蘭重要出口商及往年蘭展重要參展商。雖今年受到疫情影響蘭展取消，但因台南市長黃偉哲大力支持下，洽談會持續進行，並改以線上的方式讓供應商可以較彈性的方式參加，也讓買主能線上參觀蘭園及包裝方式，廠商對於此洽談方式都表示肯定。

貿協表示，因應買主對於火鶴花及觀葉植物有特殊採購需求，今年首度邀請到兩大重要產業協會參與，分別為台灣火鶴花產業發展協會及社團法人中華盆花發展協會；兩協會皆由實力堅強生產者與國內研究員組成，關於首度參加此次活動，亦表示對於協助台灣火鶴花及觀葉植物的出口有很大助益。

貿協表示，採購日上蘭花洽談熱絡，美國B商營業額達1.5億美元，為大型切花進口商，對於台灣的火鶴花切花相當有興趣。因鮮花空運至美國僅需15小時，加上火鶴花的花期14天以上，B商現場即請台灣廠商報價。美國B商表示對展壯園藝於美國經營的蝴蝶蘭園相當有興趣，近期將親自前往拜會；也對皇基公司所生產的蝴蝶蘭品質表達高度肯定，尤其對染色的蝴蝶蘭系列高度讚賞。

加拿大O商則表示，台灣蘭花花苗尺寸符合加拿大市場需求，且某些台灣品種具香味，評估可於加拿大受到歡迎。洽談會後，O商表示希望能儘快將具特色的台灣蝴蝶蘭進口至加國。

日本A商對於進口台灣火鶴花有興趣，已針對想要的品種請該協會提供報價單，盼透過此次洽談，能協助台灣火鶴花農友成功外銷。

荷蘭T商與O商為荷蘭當地蝴蝶蘭大型進口商，也自行培育蝴蝶蘭，視訊洽談時，現場直播展示所培育不同蝴蝶蘭花種，荷蘭買主均熱切盼望今年下半年能來台洽談具體合作項目，雙方業界交流熱絡，將進一步報價。