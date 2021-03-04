逸達前列腺癌新藥美國市場成功授權 可獲逾2億美元

逸達生技（6576）今（4）日晚間宣布，與Intas Pharmaceuticals簽訂逸達所研發的柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi®（即FP-001 六個月及三個月劑型）美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達2億700萬美元（約新台幣58億元）；Intas美國子公司Accord BioPharma, Inc.將負責Camcevi®於美國之市場銷售。

逸達表示，這筆最高達2億700萬美元的權利金，包含簽約金1,000萬美元、產品開發里程金、銷售里程金等，另外在授權市場擁有產品銷售分成。Intas美國子公司Accord BioPharma, Inc.將負責Camcevi®於美國之商品化成本。逸達此前已授權Intas子公司Accord Healthcare 經銷除美國、日本、中國大陸、台灣等地外的全球市場。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示：「我們很高興和Intas加深合作關係；Intas子公司 Accord Healthcare在歐洲、加拿大、澳洲等地推動Camcevi®商品化不遺餘力，對 Camcevi®有一定了解及掌握，如今再拚上美國市場這一重要版圖，更完整了Camcevi®的全球佈局。此次將美國市場授權Intas，加上已完成授權的Accord Healthcare以及中國長春金賽藥業，Camcevi®全球市場授權權利金最多已達約4億1,700萬美元，顯示合作夥伴對 Camcevi®的市場潛力深具信心。」

Accord Healthcare Inc.美國區總裁Chrys Kokino說：「Intas及Accord BioPharma團隊將全力推動Camcevi®進入美國市場，希望透過Camcevi®精密、簡易操作、高附加價值的特色，提升醫療品質，最終達到改善病患生活及整體公共衛生的目標。Camcevi®將會是我們在美國快速成長業務中的關鍵藥物，我們非常期待和逸達持續合作。」

目前Camcevi®42毫克（六個月劑型）於美國的新藥註冊申請（NDA）正在審查階段，預計在今年年中左右取得美國食品藥物管理局審查意見。