王美花否認拿燃煤恐嚇民眾 開大門邀環團溝通

藻礁公投連署破40萬份，經濟部長王美花昨日指出，中油第三天然氣接收站如果喊卡，那目前減煤成果也會走回頭路，被外界解讀為「恐嚇民眾」。王美花今（4）日強調，「三接下、燃煤增」的說法「絕對不是恐嚇」，另外，她也表示，經部很樂意就藻礁問題與環團溝通，也將盡快邀請，無論是不是類聽證會，各種形式都可以。

王美花昨日指出，假設公投通過、導致三接工程受阻，無法供氣給大潭電廠8、9號機的燃氣機組，不但會出現很長時間的電力缺口，現在努力對中部、高雄減煤的成績，非常有可能會因此「再回頭」。

王美花今日解釋，上述說法「絕對不是恐嚇人民」，是由於能源轉型要增氣減煤，電力供應需要很長時間的規劃跟執行，當時規劃大潭增加燃氣機組的目的就是減煤，因此「三接下、燃煤增」的說法，只是假設大潭電廠8、9號機無法上線，會對能源有什麼樣的影響，如果真的需要增加燃煤，經部也不樂見。

她表示，北部用電如果要從中、南部送上來，輸送路線長，風險就會比較高，因此分散供氣對供氣穩定也非常重要。目前核一已經沒有運轉，核二1號機也因燃料池滿，將在今年停機，北部電力從北、中、南三大區域來看，確實需要大潭的良好供應。

至於環團的「類聽證會」訴求，王美花說，不清楚「類聽證會」是什麼形式，環團與總統蔡英文的會議她也並未參加，但若要談大潭藻礁議題，經部非常樂意與環團溝通，也會盡快邀集環團來進行溝通，「各式各樣的溝通形式都可以」。她進一步表示，公投成案後、投票前，中選會規定要做相關說明及辯論，經濟部一定會參加，現階段則應讓雙方資訊透明，坐下來互相溝通、理解，這是好事，經濟部也願意做。