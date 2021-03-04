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挨批威脅人民 王美花：經部不樂見增加燃煤

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

藻礁議題延伸到中火，甚至被環團認為是在威脅人民。經濟部王美花今（4）日受訪表示，她絕對不是恐嚇人民，而是能源轉型中的「增氣減煤」都要長期規劃；無論是規劃一個新電廠、綠能建置都需要時間，她是假設大潭八、九號無法供氣影響情形是甚麼；若要增加燃煤，也不是經濟部樂見。

對於環團曾經跟蔡總統說要開類聽證會，經濟部次長曾文生則表示沒有，部長是否將會居中協調，跟環團開類聽證會。王美花說，那場會議她沒出席，所以不清楚會議溝通過程，但經濟部非常樂意用各種形式跟大家溝通。

至於是否是類聽證會形式，王美花表示自己不清楚類聽證會，因為聽證會就是聽證會，聽證會有法律上義務。像是公投成案後，中選會有規定要說明辯論，經濟部也會參加，因此現階段就是盡量讓資訊透明化。

對於大潭八、九號機無法商轉將缺多少電，王美花表示，台灣是獨立電網，但都是全台合在一起；若北部用電想從中部南部送上來，輸送路線長，風險就會比較高，另外分散供氣同樣很重要。如今，核一已無運轉，核二1號機也要提早退役；在這些環境下，北部用電確實需要大潭供電。

經濟部 王美花 公投

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