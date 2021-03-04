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27年來最佳成績！我國經濟自由度大躍進 全球排名第六

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
《2021經濟自由度指數》(2021 Index of Economic Freedom)，我國在184個經濟體中排名第6名，為該指標發布27年以來之最佳成績。 本報系資料庫
《2021經濟自由度指數》(2021 Index of Economic Freedom)，我國在184個經濟體中排名第6名，為該指標發布27年以來之最佳成績。 本報系資料庫

美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)發布《2021經濟自由度指數》(2021 Index of Economic Freedom)，我國在184個經濟體中排名第6名，較去年大幅進步5名，為該指標發布27年以來之最佳成績。

國發會表示，上述結果顯示我政府在推動經濟自由開放的成果及提升廉能政府與司法效能的努力，受到國際社會的肯定。

美國智庫傳統基金會發布經濟自由度指數，是以4大面向（法律制度、政府規模、監管效率及市場開放）、12項指標（財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由）進行評比。

今年我國總體得分為78.6，較去年進步1.5分，超過全球平均得分61.6分及亞太地區平均得分60.2分；12項指標中，共有8項指標得分較去年進步。

在廉能政府(government integrity)指標部分，國發會表示，近年政府推動廉能政府相關作為，例如自主承諾履行聯合國反貪腐公約，於2018年公布首次國家報告並舉辦國際審查會議；研擬制定「揭弊者保護法」草案；在政府採購實施許多與反貪腐相關之法規等，使我國此項指標得分較去年進步5.6分。

在司法效能(judicial effectiveness)指標，傳統基金會肯認臺灣司法執行契約之效率及效能，司法獨立及法院不受政治因素干擾等，本次指標得分進步2.8分。國發會分析，司法院近年積極提升我國法院解決商業紛爭效率，2020年1 月15 日公布「商業事件審理法」及「智慧財產及商業法院組織法」，以設立商業法院，專責審理商業事件，並持續持續強化法庭E化程度，皆有助我國此項指標表現。

另根據傳統基金會調查，我國在預算赤字(budget deficits)部分占GDP之1.7%、公共債務(public debt)則占GDP之28.2皆較去年表現為佳，亦使財政健全(fiscal health)指標得分進步2.7分。而經商自由(business freedom)指標得分雖微幅下滑0.5分，惟傳統基金會亦表示，我國於該項指標自2013年以來得分皆維持在90分以上，已屬表現極佳指標。

國發會

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