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聯邦快遞運送最新批准新冠疫苗 為疫苗產量成長做準備

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞宣布代表McKesson Corp.開始運送新一批核准的COVID-19疫苗至全美各地的配送中心。 圖/聯邦快遞提供
聯邦快遞宣布代表McKesson Corp.開始運送新一批核准的COVID-19疫苗至全美各地的配送中心。 圖/聯邦快遞提供

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司聯邦快遞，宣布代表McKesson Corp.開始運送新一批核准的COVID-19疫苗至全美各地的配送中心。

自2020年12月中旬美國開始配送疫苗以來，聯邦快遞已運送了數百萬劑COVID-19疫苗，並準備擴大規模以因應春季和夏季的預期數量增長。在開始進行運送作業後近三個月，聯邦快遞已將COVID-19疫苗和補給品運送遍布美國50個州，波多黎各、美屬維爾京群島和華盛頓特區的管理機構，由聯邦快遞配送的COVID-19疫苗佔聯邦政府配得劑量總數的一半。

聯邦快遞總裁兼執行長高棟梁(Don Colleran)表示：「隨著疫苗產量提高和更多疫苗的批准，我們預期未來數週和數月內，將有可觀的COVID-19疫苗及供應裝備透過聯邦快遞的網絡配送。製造商正在取得批准，以更廣的溫度範圍和不同的劑量分配來運送COVID-19疫苗，這意味著更多疫苗貨件將透過我們的全球網絡運往更多的地方。」

聯邦快遞將透過FedEx Priority Alert®貨件監控解決方案支援FedEx Priority Overnight®快遞服務，來運送新的COVID-19疫苗及供應裝備，該服務與流程同McKesson Corp.及輝瑞藥廠(Pfizer)負責的COVID-19疫苗配送。

除了在全美配送外，聯邦快遞將COVID-19疫苗運送到美國國防後勤局的海外軍事基地；並與加拿大政府和醫療保健公司緊密合作，將COVID-19疫苗運送到全加拿大的13個省份和地區。

聯邦快遞美洲地區總裁兼全球支援部執行副總裁施瑞達(Richard W. Smith)表示：「過去三個月，聯邦快遞持續提供安全、可信賴的服務，透過網絡的力量讓平均運送時間低於20小時。正因為我們的服務範圍涵蓋美國的所有郵遞區號，因此我們可以在24小時內將貨品運送到全美的都市、城市和鄉村，同時即時追蹤包裹的運送情況。」

自疫情爆發後，聯邦快遞一直在前線維持供應鏈穩定。過去的一年中，聯邦快遞在全球已運送了近65噸的個人防護裝備，其中包括超過20億個口罩。為協助運送COVID-19疫苗至資源匱乏地區，聯邦快遞捐贈400萬美元現金以及免費遞送服務，以支援美國及全球各地多個非營利組織，其中包括國際直接救濟組織(Direct Relief)、國際人道醫療援助組織(International Medical Corps)、以及心連心國際組織(Heart to Heart International)。聯邦快遞致力於推動世界前進，同時為世界各地的客戶和團隊成員提供服務。

疫苗 加拿大

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