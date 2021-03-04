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政院：勞保破產時間緊迫 正蒐集意見評估納入改革條文

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
政委林萬億。報系資料照
政委林萬億。報系資料照

行政院政務委員林萬億今表示，勞保破產時間緊迫，正蒐集專家學者、勞工團體意見，並依照這些意見評估、檢討，要如何納入條文，另外蔡英文總統承諾要撥補給勞保基金部分，「仍然依照當時承諾，繼續實現」。

勞保改革去年一度傳出勞動部要在年底提出方案，最後又變成無具體時程，行政院長蘇貞昌去年則承諾，政府對勞保一定會做最後給付責任，請勞工朋友放心，「政府若沒倒，勞保不會倒」；蔡總統也曾承諾一定撥補。林萬億今出席行政院會後記者會時坦言，關於勞工保險條例的修正，確實面臨破產的時間相當迫切。

林萬億表示，行政院與勞動部一直保持很嚴密地協調、規劃，勞動部也正蒐集專業團體、專家學者、勞工團體意見，正在依照這些意見評估、檢討，要如何納入條文，而行政院也會依照之前蔡總統、蘇貞昌承諾要撥補給勞保基金部分執行，「仍然依照當時承諾，繼續實現」。

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