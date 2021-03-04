新南向政策成效究竟如何？ 經濟部公布數字了

新南向政策成效如何？經濟部貿易局今（4）日表示，新南向經貿政策成效需由整體貿易、投資及產業等層面綜觀評斷，而非依賴如貿易順差單一指標。

貿易局指出，就雙邊貿易關係而言，自2016年推動新南向政策以來，我對新南向國家的貿易總額從新台幣30,882 億元提升至2020 年新台幣32,022 億元，成長3.7%。而我對新南向國家的出口順差減少，原因來自於進口增加，以電子零組件為例，占我自星、馬進口超過四成，自越、泰進口亦有二成以上，這是我國業者持續赴東南亞投資布局及發展產業鏈所形成的貿易現象。貿易局強調，這些關鍵零組件於當地生產回台加值後銷往全球，對全球順差做出實質貢獻。

此外，台灣天然資源有限，貿易局指出，自澳洲、印尼進口增加主要是能礦產品，如煤、鐵、天然氣等，占自澳洲進口約八成，占自印尼進口約四成，亦為支持我國產業發展及日常民生所需。

貿易局表示，新南向政策也促進台灣與新南向國家雙向投資大幅成長。以2020 年為例，我對新南向國家投（增）資金額達28.29億美元，與2016年推動新南向政策以來，已成長18.8%；而新南向國家來台投（增）資金額達3.81 億美元，較2016年成長61.6%，主要對我投資的新南向國家有泰國、菲律賓、澳洲、新加坡及馬來西亞等。

貿易局指出，在美中貿易衝突後及新冠肺炎疫情下全球供應鏈重組之際，台商對於新南向國家強化投資布局，亦有助於我國與區域經濟及供應鏈更密切整合連結。