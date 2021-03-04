藻礁公投成案在即 行政院：這是環保與環保間的抉擇

珍愛藻礁公投成案在即，行政院發言人羅秉成今（４）日強調，此案不是人民在對抗政府，也不是環保在對抗經濟，更精確地說，是環保與環保之間抉擇的問題。他說，此議題是對單一政策公投，非政治公投，盼勿有過多政治語言。

藻礁公投連署在2日突破35萬安全門檻，經濟部長王美花3日也表示，若公投通過，導致第三液化天然氣接收站工程（三接）延宕，目前在台中、高雄的減煤努力，將走回頭，恐增加500萬噸燃煤用量，此非政府所樂見。

羅秉成在行政院院會後記者會表示，行政院對藻礁公投案的立場，一直是全力保護藻礁，這立場與理念，是與民間團體及年輕人站在一起的，「我們不是戶為對手」，可以攜手共同解決這問題。

羅秉成說，此議題不是人民在對抗政府、不是環保在對抗經濟，更精確地說，是在環保與環保抉擇的問題。他也強調，此議題是對單一政策的公投，不是政策的公投，盼勿有過多政治語言，政府都期望能有更對話與討論。

羅秉成說，對於相關所謂的「環評爭議」，環保署也對外清楚說明，環團認為行政程序有瑕疵，因此向行政法院提出訴訟，被高等法院駁回，這說明相關程序有依法行政，環團或原告對此有不同意見， 他們能理解，但都可理性對話、溝通。

羅秉成強調，若能減少燃煤，空汙也會降低，這也是因此要增加燃氣機組的原因，因此盼三接能如期完成，若此政策終止，就如經濟部對外界的說明，若選址他處，至少要推遲十年以上，也會因此不排除造成電力吃緊。