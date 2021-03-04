永康再生水廠首期工程8月完工 提供南科日8千噸再生水
大台南水情吃緊，台南市長黃偉哲今上午視察永康水資源回收中心及再生水廠新建工程，第一期工程預今年8月將完工，每天先提供南科園區8千噸工業再生水，未來結合安平、仁德2座再生水廠，至民國113年每天最多將供6.3萬噸再生水，讓大台南工業用水更穩定。
水利局長韓榮華上午向黃偉哲簡報時表示，永康水資源回收中心及再生水廠新建工程，總建設經費共25.75億元，全部工程完成後每天可處理2.9萬噸污水，再生後供應產業用水，第一期工程預計今年5月開始運作，每天可提供8000噸再生水，將配送給南科園區廠商使用，民國112年二期工程完成，每日可提高至1萬5千噸。
韓表示，除永康再生水廠，市府還規劃安平、仁德2座再生水廠，加上台積電在南科園區自設的再生水廠，估計民國113年時每天共可提供8.3萬噸再生水，而台南地區每天產業與民生用水量約90萬至100萬噸，再生水對提高區域供水穩定性有很大幫助。
黃偉哲表示，台南主要水庫蓄水量約僅剩1億2000萬噸，如每天使用100萬噸約可撐120天，使用90萬噸可撐135天，節省水越多，使用期越長，目前台南水情燈號仍為代表減量供水的橙燈，希望不要再進入下一階段更嚴格的限水措施，仍希望民眾配合節水。
黃偉哲說，南科園區目前每天產業用水量約17萬噸，未來可能會成長到30萬噸，屆時台南每天民生及產業用水量可能超過110萬噸，開源節流並行，除更長遠海水淡化計畫，再生水廠是現階段很重要建設。
黃偉哲表示，目前在台南和高雄地區的水情，台南是有水庫卻沒有水，高雄則是高屏溪還有水，但卻沒有水庫可以把水裝下來，如果台南與高雄可以做一點調配，搭配水庫間連通管建設起來，水資源調配運用可望可有效率。
韓榮華會後受訪也說，台南目前有6座水資源回收中心，每天免費提供共7800噸處理過的次級用水，可用於工地路面灑水防塵、路樹澆灌、清潔打掃等非皮膚接觸性質使用，但目前每天取用量約僅1000噸，民眾可多利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言